Ragazzo di 19 anni con la gola tagliata al Pronto Soccorso di Villaricca: rischia la vita

Ragazzo di 19 anni arriva al pronto soccorso con la gola tagliata. Sarebbe stata recisa anche una parte della giugulare. Il giovane sarebbe in pericolo di vita ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. È accaduto questa mattina, lunedì 9 marzo, presso l'ospedale di Villaricca, in provincia di Napoli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione che indagano sulla vicenda. Secondo le prime informazioni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, il giovane potrebbe essere rimasto ferito nel corso di un incidente domestico. Ma saranno gli ulteriori accertamenti dei militari dell'Arma a fare chiarezza.

Il 19enne ferito in casa operato all'ospedale di Giugliano

L'incidente sarebbe avvenuto nella mattinata di oggi. Non è chiara la dinamica, ancora in fase di ricostruzione. Il giovane ferito è stato trasportato d'urgenza presso il pronto Soccorso dell'Ospedale San Giugliano di Giugliano, che si trova al confine con Villaricca. Qui, il personale sanitario l'ha immediatamente preso in carico. Gli sono state prestate le prime cure mediche del caso. Il 19enne è stato stabilizzato e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per salvargli la vita. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi.

Sulla vicenda, come detto, sono aperte le indagini dei carabinieri della stazione di Villaricca. I militari dell'Arma hanno raccolto le prime testimonianze ed eseguiranno i rilievi del caso. Al momento, come detto, l'ipotesi più accreditata è quella che il ferimento sia avvenuto a seguito di un incidente domestico. La comunità dell'area nord di Napoli, intanto, si è stretta attorno alla famiglia e prega affinché il giovane possa rimettersi presto.