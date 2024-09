video suggerito

Morto Gabriele Punzo, il fondatore di Tesi aveva contratto il virus West Nile Morto a 79 anni l'imprenditore Punzo. Era ricoverato da alcuni giorni in Rianimazione a Vallo della Lucania dopo essere stato contagiato dal virus della Febbre del Nilo.

A cura di Nico Falco

Gabriele Punzo, fondatore di Tesi

È morto a 78 anni Gabriele Punzo, fondatore dell'azienda Tesi, leader nel settore aerospaziale con sede a Cicerale; è la seconda vittima del virus della Febbre del Nilo nella provincia di Salerno. L'imprenditore era ricoverato da diversi giorni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Vallo della Lucania a causa di complicanze insorte dopo la puntura di una zanzara che gli aveva trasmesso il West Nile, il virus aveva inciso su una situazione di salute già fragile. Oggi, dalle 15 alle 20, e domani, dalle 9 alle 14, sarà allestita una camera ardente all'interno di Tesi; i funerali si terranno domani, domenica 15 settembre, alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, ad Agropoli.

Originario di Cercola, in provincia di Napoli, dopo aver lavorato in Aeritalia, nel 1973 Punzo aveva fondato Moderna Meccanica. Nel giro di pochi anni la sua azienda, che in seguito sarebbe divenuta Tesi (Tecnologie e Servizi Innovativi per l'aeronautica), ha assunto un ruolo di primo piano nel settore della produzione di componenti per l'aviazione civile, con commesse da holding come Boeing, Leonardo e Thales Alenia Space e dalla Nasa.

Nel 1997 l'esigenza di ampliare gli stabilimenti aveva portato all'apertura di una nuova sede a Cicerale, dove negli anni successivi erano state aperte altre due strutture, portando a quattro il numero complessivo, con circa 300 dipendenti del territorio selezionati attraverso la collaborazione costante con e Università di Napoli, Salerno, Roma e gli Istituti secondari di Bellizzi, Eboli e Roccadaspide.

L'azienda ha lavorato per Boeing (per alcuni componenti del 787 Dreamliner) e per Elbit Systems (per componenti del Sukhoi Superjet 100) e ha realizzato gli studi metallici contro i micro meteoriti (MDPS) per i veicoli spaziali Orion della Nasa e Cygnus di Northrop. La Tesi ha pubblicato sui propri social un messaggio di addio:

Marito, padre e nonno esemplare; oggi ci ha lasciato il nostro fondatore, sarà però sempre indelebile nei nostri cuori il ricordo del nostro caro Gabriele. Per chiunque voglia dedicargli un ultimo saluto verrà allestita la camera ardente presso la nostra azienda TESI, sita in Via Annunziata Cassese Cicerale (SA), dalle ore 15:00 sino alle ore 20:00 di oggi e dalle ore 09:00 sino alle ore 14:00 di domani. La funzione religiosa si terrà domani 15/09 alle ore 16:00 presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Agropoli.