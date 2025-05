Morto Franco D’Ercole, storico esponente della destra irpina: lutto ad Avellino

video suggerito

A cura di Vincenzo Cimmino

Franco D'Ercole

Avellino piange Franco D'Ercole: lo storico esponente della destra irpina si è spento oggi 21 maggio a 79 anni. Ricoverato presso l'Ospedale San Giuseppe Moscati della città avellinese, il decesso è stato comunicato dalla famiglia e dagli amici. D'Ercole lascia una moglie e due figli. Già assessore regionale alle attività produttive e al turismo nella giunta di Antonio Rastrelli dal 1995 al 1999, è stato per quindici anni, dal 1995 al 2010, anche consigliere regionale. Per dieci anni, dal 1985 al 1995, consigliere comunale ad Avellino per il Movimento sociale italiano, fu tra i protagonisti della svolta di Fiuggi che portò alla nascita di Alleanza Nazionale.

Sui social si stanno rincorrendo i messaggi di cordoglio per la scomparsa del politico. "Franco D'Ercole, la Politica, la Destra di Avellino e della Campania non è più tra noi", ha scritto su Facebook un suo conoscente, "stanotte è tornato alla Casa del Padre. Anni, spalla a spalla nel Consiglio Regionale a condividere tante battaglie politiche per il sociale. Una persona perbene, mai oltre le righe, rispettoso e rispettato anche dagli avversari politici. Ha scritto da Assessore e da Consigliere pagine importanti per lo sviluppo della nostra Campania. I funerali si terranno domani, mercoledì 22 ad Avellino alle ore 15,30 nella chiesa del Rosario. Ciao Franco ci mancherai tanto!".

“Un politico appassionato e sincero, un uomo sempre vicino al territorio e alla sua Irpinia", si è unito così al ricordo anche Luca Cipriano, capogruppo del Partito democratico ad Avellino. "Ha esercitato la funzione pubblica", ha continuato Cipriano, "con il valore della proposta e della concretezza. La scomparsa di Franco D’Ercole priva la classe dirigente politica irpina di un uomo attento e rigoroso. Unitamente ai colleghi del gruppo consiliare del PD, rivolgiamo un pensiero affettuoso alla famiglia e alla comunità politica dell’onorevole D’Ercole”.