Morto Francesco Amirante, l'ex presidente della Corte Costituzionale aveva 90 anni È morto a 90 anni l'ex magistrato napoletano Francesco Amirante; 15 giorni fa aveva riportato una grave emorragia cerebrale a seguito di una caduta.

A cura di Nico Falco

È morto all'età di 90 anni a Roma l'ex magistrato napoletano Francesco Amirante. Quindici giorni fa era rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta, aveva riportato una emorragia cerebrale. Per quasi due anni, dal febbraio 2009 al dicembre del 2010, era stato presidente della Corte Costituzionale, quinta carica della Repubblica Italiana; prima di ricoprire quel ruolo era stato vicepresidente a partire dal 2008.

Alla Consulta Amirante era arrivato nel 2001, come giudice costituzionale, eletto dai magistrati della Cassazione. La sua lunga carriera nell'ordine giudiziario è cominciata nel 1958 e ha esercitato le sue funzioni in Cassazione per 21 anni: nel 1980 è stato addetto all'ufficio del Massimario e, applicato poi alla sezione lavoro, ne è diventato successivamente consigliere e presidente. Dal 1987 è stato componente fisso delle Sezioni Unite della Suprema Corte.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso cordoglio per la scomparsa di Amirante a titolo personale e a nome dell'assemblea di Palazzo Madama, porgendo le condoglianze ai familiari.