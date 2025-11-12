Morto Enzo Manniello, proprietario del ristorante “O’ Parrucchiano” a Sorrento: lutto in città

Enzo Manniello

La comunità di Sorrento è in lutto per la morte di Enzo Manniello, storico imprenditore molto conosciuto e stimato in città. Manniello, proveniente da una nota famiglia di ristoratori e albergatori, era infatti il proprietario del ristorante "O' Parrucchiano", storico locale della Penisola Sorrentina. Evocativo e singolare il nome del ristorante che, in dialetto napoletano, indica il parrocchiano, ovvero il prete: l'avo della famiglia Manniello che aprì il ristorante – uno dei primi di Sorrento – abbandonò il seminario, decise di non diventare più un parroco e si dedicò alla ristorazione. Un luogo davvero identitario per Sorrento, tanto che il ristorante fa parte dei "Locali Storici d'Italia". I funerali del ristoratore si svolgeranno domani, giovedì 13 novembre, alle 15.30, nella cattedrale di Sorrento.

Il cordoglio per la morte di Enzo Manniello

Come detto, la notizia della morte di Enzo Manniello ha gettato nello sconforto la comunità di Sorrento: sono tanti, a partire da questa mattina, i messaggi di cordoglio per il ristoratore che sono apparsi sui social network. "Un altro pezzo di Storia di Sorrento va via. Sono sicuro che ho avuto l’onore, il piacere di aver conosciuto un vero signore, Enzo Manniello, titolare del ristorante storico di Sorrento ‘O' Parrucchiano', estremamente educato, rispettoso, accogliente e disponibile ad aiutare sempre tutti! Ricorderò con grande gratitudine e stima la mia ultima conversazione con lui quest’estate" recita, ad esempio, uno dei tanti messaggi dedicati alla memoria di Enzo Manniello.