Morto Emanuele Liguori, addio al primo pizzaiolo dell’Antica Pizzeria Da Michele di Napoli Il maestro pizzaiolo si è spento all’età di 59 anni. I funerali domani lunedì 15 maggio 2023, alle ore 10,30 nella Chiesa di San Giacomo degli Italiani in via Nuova Poggioreale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto per l'"Antica Pizzeria Da Michele" a Forcella a Napoli per la morte del primo pizzaiolo Emanuele Liguori. Considerato uno dei maestri della pizza di Napoli, Emanuele si è spento all'età di 59 anni. Nella pizzeria "Da Michele", una istituzione a Napoli, Liguori aveva lavorato per 44 anni. C'era arrivato da bambino, all'età di 14 anni, per cominciare ad apprendere la professione dai maestri pizzaioli della famiglia Condurro. L'Antica Pizzeria Da Michele ha dedicato un commosso messaggio per la scomparsa di Liguori sulla sua pagina Facebook: " Caro Emanuele, ci manchi già tantissimo. Nostro primo pizzaiolo, entrato giovanissimo in pizzeria, grande lavoratore e splendida persona, sei e resterai sempre parte della famiglia Condurro".

I funerali del maestro pizzaiolo a Poggioreale

I funerali si terranno domani, lunedì 15 maggio 2023, alle ore 10,30, nella chiesa di San Giacomo degli Italiani, in Via Nuova Poggioreale, 165, a Napoli. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia per la terribile e prematura scomparsa. "Grande uomo nobile famiglia – si legge in uno dei tanti commenti al post su Facebook – Famiglia splendida vi porterò sempre nel cuore a vita".

La pizzeria Da Michele a Forcella, dove Emanuele Liguori è stato primo pizzaiolo, è considerata una delle migliori pizzerie della città, simbolo della pizza napoletana nel mondo. A novembre 2022, la 50 Top Pizza ha premiato anche le migliori catene di pizzerie artigianali: a occupare il primo gradino del podio la storica pizzeria napoletana Da Michele, che dal cuore di Forcella ha aperto filiali in tutto il mondo, da Barcellona a Dubai, da Tokyo a Los Angeles.