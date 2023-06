Morto dopo infarto nei viali del Policlinico di Napoli: “Soccorso da ambulanza interna, nessun ritardo” Ricostruita la vicenda dell’uomo deceduto al Policlinico di Napoli dopo un infarto: sarebbe stato soccorso da una ambulanza interna dell’azienda ospedaliera.

Sarebbe stato soccorso dall'ambulanza interna, e sarebbe deceduto successivamente nella Rianimazione, l'uomo colto da un infarto ieri mattina tra i viali del Policlinico di Napoli. La vicenda è al centro di una indagine interna dell'azienda ospedaliera in seguito a una denuncia per ritardo nei soccorsi, rilanciata dal deputato Francesco Emilio Borrelli; oggi l'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate" ha spiegato che, in realtà, l'uomo è stato soccorso dall'ambulanza interna e da un medico Rianimatore; il mezzo sarebbe partito non appena arrivata la segnalazione, pervenuta dalla guardia giurata che era stata avvisata da alcuni testimoni.

Secondo la ricostruzione diffusa ieri dall'esponente dei Verdi, basata sulle segnalazioni ricevute da alcuni cittadini, l'uomo si sarebbe sentito male intorno alle 10 del mattino mentre aspettava il bus interno e sarebbe collassato. L'ambulanza, che sarebbe stata inviata dal Cardarelli (il Policlinico non ha Pronto Soccorso), sarebbe arrivata soltanto una ventina di minuti dopo e i sanitari non sarebbero riusciti a salvargli la vita. Scrive Borrelli:

Secondo i testimoni non sarebbe arrivato alcun soccorso se non dopo circa 20 minuti con l'arrivo di un'ambulanza dal vicino ospedale Cardarelli. Solo alcuni odontoiatri avrebbero cercato di aiutare la persona e nessun defibrillatore sarebbe stato preso dagli edifici del Policlinico che ne sono dotati per effettuare i primi interventi.

La polemica aveva naturalmente travolto anche il 118; il direttore Giuseppe Galano aveva però spiegato che l'uomo non era stato preso in carico: era arrivata la segnalazione da un cittadino ma quando, pochi minuti dopo, sul posto erano arrivate due ambulanze, l'uomo non c'era più e agli operatori è stato detto che era stato prelevato da un'altra ambulanza. Che, però, non risultava nemmeno essere una di quelle del Cardarelli: l'ospedale ha smentito di avere inviato mezzi.

Infarto al Policlinico, soccorso da ambulanza interna

Diversa la ricostruzione di "Nessuno Tocchi Ippocrate", che cita fonti interne del Policlinico. Secondo l'associazione non sarebbe intervenuta una ambulanza esterna, ma i soccorsi sarebbero stati prestati dagli stessi operatori dell'azienda ospedaliera e l'uomo sarebbe trasferito in Rianimazione, dove è deceduto. Spiega Nessuno Tocchi Ippocrate: