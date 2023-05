Morto anche il 16enne nell’incidente a Mercato San Severino: è la seconda vittima Dopo Jamila, la 14enne rimasta uccisa sul colpo nell’incidente di Mercato San Severino, è morto anche il fidanzato Rosario, di 16 anni. Altri 2 feriti gravi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta il 16enne rimasto gravemente ferito nell'incidente di ieri sera a Mercato San Severino, nel Salernitano. Si è spento questa mattina, dopo i tentativi dei medici di salvargli la vita. Era il fidanzato di Jamila, la 14enne che viaggiava in auto con lui e altre due persone: la madre della giovane e il secondo figlio, di 7 anni. La famiglia viveva a San Valentino Torio, nel Salernitano. Il decesso del 16enne è stato annunciato anche dal sindaco di Pagani, dove il giovane viveva con la propria famiglia. "Una immensa tragedia ha colpito le nostre comunità", ha commentato il sindaco Lello De Prisco, "A seguito del violentissimo incidente mortale di ieri, che ha causato la morte di Jemila, 14 anni, di San Valentino Torio, questa notte ha perso la vita anche Rosario, giovane sedicenne residente a Pagani. Distrutti nel dolore per queste giovani perdite, ci uniamo alla preghiera per la mamma e il fratellino di Jemila, che combattono tra la vita e la morte".