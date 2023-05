Auto si ribalta in autostrada nel Salernitano, morta una 13enne, quattro feriti: tre sono gravi Il tragico incidente si è verificato nella giornata di oggi sull’Autostrada A30, all’altezza di Mercato San Severino: tra i feriti gravi anche un bimbo di 7 anni.

Un tragico incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi, domenica 14 maggio, sull'Autostrada A30, all'altezza dello svincolo di Mercato San Severino, nella provincia di Salerno: una ragazzina di 13 anni è purtroppo morta, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite, tre delle quali in gravi condizioni.

Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto, ma da una prima ricostruzione nell'incidente sarebbe coinvolta una sola automobile. Al chilometro 52.600, la vettura – che procedeva in direzione Nord – per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato contro i due guardrail della carreggiata e si è ribaltata. La 13enne è stata sbalzata all'esterno dell'abitacolo ed è purtroppo deceduta sul colpo: a nulla è servito il tempestivo intervento dei sanitari del 118.

Tre i feriti gravi: c'è anche un bambino di sette anni

Sull'automobile coinvolta nell'incidente, oltre alla 13enne, viaggiavano anche altre quattro persone. Un uomo ha riportato ferite lievi, mentre le altre tre persone sono rimaste gravemente ferite: si tratta di una donna che era al volante, di un ragazzino di 16 anni e di un bimbo di 7 anni; sono stati ricoverati tra gli ospedali Fucito di Mercato San Severino e San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.

L'incidente ha fatto registrare lunghe code sull'Autostrada A30, in corrispondenza del tratto interessato: soltanto dopo le 21 di questa sera il tratto è stato riaperto e la circolazione automobilistica è tornata alla normalità.