Morto a Napoli il prof Francesco Paolo Casavola, presidente Emerito della Corte Costituzionale

Francesco Paolo Casavola

Il professor Francesco Paolo Casavola, presidente emerito della Corte Costituzionale, è scomparso nella notte a Napoli. Casavola, che il prossimo 12 gennaio avrebbe compiuto 95 anni, è stato uno storico giurista napoletano: nato nel 1931 a Taranto, dopo gli studi divenne ordinario di istituzioni di diritto romano all’Università degli Studi di Napoli "Federico II" e direttore della facoltà di Giurisprudenza dello stesso Ateneo federiciano dal 1983 al 1986, venne nominato proprio nel 1986 giudice costituzionale. Eletto presidente della Corte l'11 novembre 1992, rimase in carica fino al 25 febbraio del 1995.

Casavola, che era anche giornalista in quanto iscritto all'ordine dei giornalisti della Regione Campania, ha ricoperto anche il ruolo di presidente del Comitato nazionale per la bioetica nel 2006 e dal 1998 al 2009 è stato presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani. Ma non solo: tra il 1993 ed il 1994 ha fatto parte della Commissione di arbitrato per l'ex-Jugoslavia, seguendo così per conto dell'Italia l’evoluzione del processo di dissoluzione del paese slavo, mentre, tra il 1996 ed il 1998, aveva ricoperto il ruolo di Garante per l'editoria e la radiodiffusione.

"Francesco Paolo Casavola è stato un giurista illustre e illuminato", ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, "Abbiamo condiviso un lungo percorso nella comunità accademica federiciana. Napoli ha formato intere generazioni di studiosi del diritto, il suo contributo intellettuale non va disperso". "L'Ordine dei Giornalisti della Campania", si legge in una nota dell'ordine regionale, "esprime il cordoglio per la morte del professore Francesco Paolo Casavola, presidente emerito della Corte Costituzionale, iscritto all'Albo dei Giornalisti della Campania. Il professore Casavola è stato più volte ai corsi di formazione ai corsi dei giornalisti Campani. L'Ordine dei Giornalisti della Campania si stringe alla famiglia", conclude la nota.