video suggerito

Morto a 59 anni il dottor Antonio Volpe, ematologo all’ospedale Moscati Il cordoglio dell’ospedale Moscati per la scomparsa del dottor Antonio Volpe, Dirigente Medico dell’Unità operativa di Ematologia dell’ospedale irpino. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il dottor Antonio Volpe, ematologo dell'Ospedale Moscati

Lutto nel mondo dell'ematologia campana: è morto a 59 anni il dottor Antonio Volpe, Dirigente Medico dell’Unità operativa di Ematologia presso l'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Ne ha dato notizia anche il nosocomio irpino, dove lavorava da tempo ed era conosciutissimo da tanti pazienti. Figlio dell'ex primario Ettore Volpe e fondatore del reparto di Ematologia irpino, la sua scomparsa ha sconvolto oltre ai familiari anche colleghi e pazienti. "Difficile dire addio ad Antonio Volpe, collega speciale del nostro ospedale, sempre al fianco dei malati, anche con spirito cristiano di servizio", ha commentato il primario Cesare Gridelli, "tutto il dipartimento di onco-ematologia piange il collega, l'amico, lo straordinario professionista, sempre pronto ad assistere, curare i malati, sempre attento a fare progredire servizi e possibilità di assistenza del nostro ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino".

«L’Azienda e l’intera comunità perdono un eccellente professionista e un uomo perbene, amato dai colleghi e stimato dai pazienti, per i quali era un punto di riferimento", spiega in una nota Renato Pizzuti, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, aggiungendo: "Antonio Volpe se n’è andato troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile in quanti l’hanno conosciuto e ne hanno ammirato la signorilità, accompagnata da un profondo senso del dovere e di responsabilità, consapevole com’era che la fragilità della malattia ha bisogno di cura, ma anche di grande umanità. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le più sentite condoglianze, condivise da tutta l’Azienda, profondamente toccata dalla sua perdita".