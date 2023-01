Morti e feriti per incidenti stradali all’Arenaccia, protesta dei residenti: “Pronti a bloccare le strade” Gli abitanti della zona hanno raccolto le firme e inviato una lettera al sindaco per migliorare la sicurezza di via Arenaccia e delle strade vicine. Due morti e molti feriti gravi in questi anni per incidenti stradali.

A cura di Pierluigi Frattasi

A sinistra un incidente all’Arenaccia del 10 luglio 2019. A destra un altro incidente del 20 dicembre 2022

Troppi morti e feriti per incidenti stradali all'Arenaccia, quartiere del centro storico di Napoli nella III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena. Negli ultimi anni si contano due persone decedute, perché investite da auto mentre attraversavano la strada. E tanti incidenti con feriti gravi, tra i quali uno dei più recenti la notte del 20 dicembre scorso. I cittadini non ne possono più e chiedono l'intervento di tutte le istituzioni. "Siamo pronti a scendere in piazza e a bloccare la strada se necessario, se non migliorano la sicurezza", annunciano.

Le lettera al sindaco Manfredi

il Comitato dei cittadini del Quartiere Arenaccia ha inviato una lettera al sindaco Gaetano Manfredi, denunciando "lo stato di degrado e pericolosità a partire dalla rotonda dell'Arenaccia, dove c'era una volta la stazione dei Vigili del Fuoco, fino a piazza Ottocalli". Sottolineano i gravi rischi per "la viabilità quotidiana e notturna". I residenti lamentano l'assenza di insegne stradali. Chiedono il ripristino delle strisce pedonali e l'installazione di dissuasori luminosi e rallentatori. "La notte – scrivono – gli automobilisti corrono come i pazzi. L'illuminazione peraltro è carente". Per questo, chiedono di installare dei dorsi larghi per evitare eccessi di velocità da parte di auto e motorini.Chiedono inoltre più controlli da parte della Polizia Locale e sanzioni per la sosta selvaggia.

La raccolta firme

I residenti hanno anche avviato una raccolta firme che è stata inoltrata al presidente della III Municipalità Fabio Greco per sensibilizzare le istituzioni sul tema. Per Peppe Aiello, consigliere della III Municipalità, "è necessario intervenire subito per migliorare la sicurezza stradale all'Arenaccia. Siamo stanchi di morti e feriti. Le famiglie hanno paura a far uscire i bimbi. Bisogna intervenire anche per migliorare il decoro e l'igiene urbano della zona, attualmente abbandonato al degrado".

A luglio 2019 proprio all'Arenaccia ci fu un violentissimo incidente. Uno scooter su cui c'erano due persone, entrambe senza casco, fu centrato in pieno da un'automobile che proveniva dal senso opposto di marcia dopo aver invaso la carreggiata. I due a bordo del ciclomotore furono ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza divennero subito virali. Ma da allora le condizioni della strada non sono migliorate.