Morte Libero De Rienzo, Paolo Siani, “Addio Picchio, hai messo l’anima nel film su Giancarlo” Paolo Siani, parlamentare e fratello di Giancarlo, ricorda Libero De Rienzo, che interpretò il giornalista ucciso dalla camorra in “Fortapasc”: “Volevo bene a Picchio, perché era un ragazzo buono, un anti-divo. Ha voluto bene a Giancarlo, ha messo l’anima nel film. Chissà ora che si diranno lassù”

A cura di Ciro Pellegrino

Paolo Siani, medico Pediatra, deputato eletto col Partito Democratico e fratello di Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra a Napoli, è incredulo. Si prende un po' di tempo per incassare la notizia, orribile, dell'improvvisa morte di Libero De Rienzo, l'attore napoletano deceduto improvvisamente a 44 anni a Roma.

Il legame tra i due ha un nome: "Fortapàsc". È il film di Marco Risi che nel 2009 raccontò la storia di Giancarlo, interpretato proprio da De Rienzo. L'attore quarantenne portò davanti alla macchina da presa un Siani non solo concentrato sul lavoro ma anche allegro, scanzonato, un ventiseienne napoletano degli anni Ottanta con sogni e speranze, a bordo della sua Mehari tra il Vomero e Torre Annunziata. Fu una delle tante belle interpretazioni di De Rienzo, quella in cui tanta Napoli, la sua città, è emersa.

Il deputato Paolo Siani

Raggiunto da Fanpage.it, Paolo Siani ricorda l'attore scomparso, chiamandolo col suo diminutivo, "Picchio": «Un grande dolore, una notizia che mi rattrista molto. Volevo bene a Picchio, perché era un ragazzo buono, un anti-divo, e perché nell’interpretare Giancarlo in Fortapasc è andato bel oltre il suo lavoro, ci ha messo l’anima e ha voluto bene a Giancarlo e la sua interpretazione infatti è stata per me una grande emozione. Ci sentivamo spesso ancora oggi dopo tanti anni perché si era creato tra di noi un legame affettivo vero. Ora chi sa che si diranno lassù».

Anche don Luigi Ciotti, punto di riferimento di Libera contro le Mafie, ricorda l'attore improvvisamente scomparso e il suo impegno civile: «Ciao Libero, amico e attore talentuoso. Ci mancherai. Salutaci Giancarlo».