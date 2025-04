video suggerito

Morte di Papa Francesco, il Duomo di Napoli gremito per la messa in memoria di Bergoglio Messa in suffragio per Papa Francesco nel Duomo di Napoli, migliaia di persone tra fedeli, autorità laiche e cittadine. A celebrarla, il cardinale Battaglia. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto di Don Rosario Belli / Facebook

Tanti fedeli, ma anche turisti, oltre ad autorità laiche e religiose, hanno affollato il Duomo di Napoli questo pomeriggio, per la messa in suffragio per Papa Francesco. Le persone hanno affollato la Cattedrale partenopea al punto che molti sono dovuti restare in piedi, perché tra le panche del Duomo, che pure ha una capienza che oscilla tra i mille ed i millecinquecento posti al suo interno.

Ad officiare la cerimonia l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia che è stato anche l'ultimo cardinale nominato da Papa Francesco prima della morte, avvenuta il 21 aprile. Domenico Battaglia parteciperà dunque anche al conclave per eleggere il successore di Pietro al soglio pontificio. Presenti alla messa in suffragio, oltre ai numerosi sacerdoti della diocesi napoletana, anche i rappresentanti di associazioni, gruppi e movimenti ecclesiali, nonché le autorità civili. Tra questi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il prefetto partenopeo Michele di Bari, l'assessore regionale all'Istruzione Lucia Fortini, l'assessore comunale all'Ambiente Vincenzo Santagada, l'assessore comunale al Turismo Teresa Armato, il garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello, ed i vertici delle forze dell'ordine.

"La Chiesa di Napoli, in comunione con la Chiesa Universale, è in lutto per la improvvisa morte di Papa Francesco", si legge in una nota della Chiesa di Napoli, "Ma è l’intera Citta Metropolitana che piange la dolorosa perdita del Paladino degli ultimi, che si è fatto missionario di pace, che si è battuto per il disarmo, che ha gridato la fine di tutte le guerre, che ha invocato l’apertura dei confini ai migranti perché “fratelli tutti”, che ha richiamato l’attenzione dei governanti sulle periferie esistenziali fatte non di “scartati” ma di persone, che ha lottato contro le diseguaglianze, le ingiustizie e le illegalità", completa la nota.