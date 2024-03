Morte di Antonella Di Massa, il marito: “Sento di aver fallito, porterò sempre il rimorso” Il marito della donna scomparsa ad Ischia e poi ritrovata morta: “Se qualcuno sa o ha visto qualcosa lo comunichi alle forze dell’ordine”. L’amica non crede al suicidio: “Ce lo dimostrino”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

“Se fosse stata all'aperto sarebbe stata trovata, viste le forze impegnate. Sento di aver fallito, avrò sempre rimorso. Si poteva aiutare, si poteva salvare?”. Così il marito di Antonella Di Massa, la donna scomparsa ad Ischia e ritrovata cadavere alcuni giorni dopo. L'uomo ha parlato a Chi l'ha visto, il programma televisivo di Rai3 che tra i primi si è occupato della vicenda della donna ischitana. La tesi più accreditata resta quella del suicidio: ipotesi però che chi conosceva Antonella ripudia fermamente.

"Non credo assolutamente che si sia tolta la vita, ce lo devono dimostrare", spiega un'amica di Antonella, che poi sul luogo del ritrovamento mostra altre perplessità. "Lei lì non c'era, penso che ce l'hanno portata quando le ricerche erano sospese". Proprio sulle ricerche si intensificano intanto le indagini, per capire come e quando la donna sia arrivata nel casolare, e soprattutto se fosse con qualcuno. "Nelle sue condizioni", ha aggiunto ancora il marito, "non poteva giocare a nascondino con le squadre di ricerca". E lancia ancora una volta un appello: "Se qualcuno sa o ha visto qualcosa lo comunichi alle forze dell’ordine".

La donna era sparita il 17 febbraio da casa ed è stata ritrovata priva di vita il 28 febbraio: dopo l'autopsia, si sono tenuti i funerali, ma le indagini proseguono. Si attende anche l'esito dell'autopsia, non ancora reso noto. Gli inquirenti, comunque, non escludono alcuna pista anche se quella del suicidio, nonostante il parere contrario di familiari ed amici, resta ancora quella ritenuta più plausibile.

