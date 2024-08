Morta in ospedale Patty Carducci, la 21enne gravemente ferita in un incidente a Giugliano

video suggerito

Non ce l'ha fatta Patrizia Carducci, per tutti Patty, la 21enne del Napoletano rimasta gravemente ferita nella mattinata di ieri, 11 agosto, in un incidente stradale a Giugliano in Campania: la ragazza è deceduta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli, dove era stata ricoverata in condizioni disperate. Il corpo è stato trasferito presso l'istituto di medicina legale del II Policlinico di Napoli, dove verrà nei prossimi giorni l'autopsia.

Sull'incidente indaga la Polizia Locale di Giugliano, intervenuta sul posto per i rilievi del caso al fine di stabilire le eventuali responsabilità. La giovane, hanno ricostruito gli agenti, ieri mattina stava percorrendo via Madonna del Pantano, tra le frazioni di Varcaturo e Licola; per cause che al momento restano da accertare il suo scooter si è schiantato contro un'automobile, guidata da 31enne di Giugliano. Il ragazzo, rimasto anche lui ferito, è stato trasportato in ospedale in codice giallo, le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni.

La 21enne, invece, è apparsa gravissima dai primi momenti. I sanitari del 118 l'hanno portata in ambulanza a sirene spiegate alla "Schiana" di Pozzuoli, dove dopo la stabilizzazione è stata ricoverata in Terapia Intensiva, in prognosi riservata. Questa mattina, il triste epilogo. Con il decesso della ragazza si aggrava la posizione del 31enne, ora indagato per omicidio stradale.