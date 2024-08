video suggerito

Morta in ospedale dopo ore di attesa per il ricovero, 17 medici indagati a Sarno La Procura di Nocera Inferiore (Salerno) indaga sul decesso di una 79enne, morta nell'ospedale di Sarno; secondo i familiari avrebbe atteso due ore prima di essere ricoverata.

A cura di Nico Falco

Diciassette medici sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Nocera Inferiore per la morte di A. M., la 79enne deceduta nel Pronto Soccorso dell'ospedale "Martiri di Villa Malta" di Sarno (Salerno) lo scorso 17 agosto, dopo che avrebbe atteso di venire ricoverata per circa due ore. Si tratta di un atto dovuto in vista degli accertamenti e dell'autopsia, fissati per questa settimana; l'accusa, al momento, è di omicidio colposo.

La donna era stata accompagnata in ospedale nella mattinata, per forti dolori addominali che l'avevano colta nella notte e che non erano diminuiti nemmeno dopo avere assunto dei farmaci prescritti dal medico di base. Nel Pronto Soccorso, dopo avere svolto il triage, quindi l'accettazione con la prima valutazione delle condizioni di salute, avrebbe atteso circa due ore; una volta trasferita in reparto sarebbe rapidamente peggiorata, fino al decesso. I familiari avevano sporto denuncia ai carabinieri di Sarno, evidenziando proprio la lunga attesa prima del ricovero.

L'inchiesta della procura nocerina mira accertare se siano stati rispettati tutti i protocolli ed una eventuale colpa del personale sanitario riconducibile ad imperizia o negligenza; l'autopsia sarà fondamentale per accertare le cause del decesso e capire se l'attesa denunciata dai familiari possa avere in qualche modo determinato la morte della donna.