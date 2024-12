video suggerito

Morta in incidente a Ischia, domani i funerali di Gabriella Franchi e del suo cane Ahira I funerali di Gabriella Franchi, l'83enne morta in un incidente il 15 dicembre a Panza, si terranno domani, lunedì 23 dicembre, alle ore 18,30, nella Chiesa di San Gaetano a Forio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Lutto a Ischia per la scomparsa di Gabriella Franchi, la donna di 83 anni morta in un tragico incidente stradale avvenuto il 15 dicembre scorso in località Panza, frazione di Forio, sull'Isola Verde. La donna è deceduta purtroppo assieme al suo adorato cane Ahira, che era in auto con lei al momento dello schianto. I funerali si terranno domani, lunedì 23 dicembre 2024, alle ore 18,30 nella Chiesa di San Gaetano, a Forio.

La comunità di Ischia scossa per la morte dell'83enne

La morte della donna ha molto scosso tutta la comunità. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile perdita. La comunità si è stretta nel dolore attorno ai familiari. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'83enne era alla guida della sua autovettura, quando sarebbe stata colta da un improvviso malore.

Le indagini della Procura sull'incidente a Panza

Avrebbe quindi perso il controllo dell'auto, schiantandosi contro un muro, nei pressi del centro di Forio. La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta per approfondire l cause dell'incidente stradale. Le autorità hanno acquisito testimonianze e avviato accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro stradale nel quale la donna purtroppo ha perso la vita. Dopo gli esami autoptici di rito, la salma è stata liberata dalle autorità per consentire le esequie, che, come detto, si terranno domani pomeriggio. A dare il triste annuncio il figlio, il nipote e le nuore con l’indicazione della data del rito funebre che si svolgerà alla presenza dell’urna cineraria.