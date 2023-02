Morta a 40 anni dopo aver mangiato sushi a Napoli, aperta inchiesta La Procura indaga sulla morte di una 40enne napoletana, deceduta per arresto cardiocircolatorio; ispezione nel ristorante giapponese dove aveva mangiato.

La Procura di Napoli ha aperto una inchiesta sul decesso di una 40enne napoletana, morta per arresto cardiocircolatorio nel pomeriggio di ieri, 9 febbraio, poco dopo aver pranzato con la famiglia in un ristorante giapponese della periferia occidentale della città. La salma è stata sottoposta a sequestro e verrà nei prossimi giorni svolta l'autopsia; parallelamente, in seguito alla denuncia sporta dai familiari, questa mattina i carabinieri del Nas hanno effettuato una ispezione igienico sanitaria nell'attività commerciale e prelevato campioni che dovranno essere analizzati.

Mamma di 40anni morta a Napoli, aperta inchiesta

La donna, mamma di due bambini, ieri pomeriggio intorno alle 15 aveva mangiato sushi con altre persone nel ristorante giapponese. Si era sentita male una volta tornata a casa sua, a Soccavo. Avrebbe avuto delle crisi di vomito e sarebbe deceduta in pochissimo tempo, alle 16 circa, per arresto cardiocircolatorio; a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla dei sanitari del 118. Il corpo è stato trasportato al Policlinico Federico II per l'autopsia. Ai sanitari, e ai poliziotti intervenuti sul posto, i familiari hanno spiegato di essere stati poco prima a pranzo nel ristorante, motivo per cui sono stati predisposto gli accertamenti nell'attività commerciale.

A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, su delega della Procura di Napoli, hanno avviato questa mattina l'ispezione, che è andata avanti fino a pomeriggio inoltrato. Si tratterebbe di accertamenti da prassi, svolti per non tralasciare nessun aspetto nonostante al momento non risultino intossicazioni o malori tra i commensali e tra le altre persone che ieri hanno mangiato nel ristorante.

Luca, morto a 15 anni dopo aver mangiato sushi

Il 2 dicembre 2021 Luca Piscopo, 15 anni, era deceduto dopo una settimana di febbre alta, vomito e diarrea; il precedente 23 novembre aveva mangiato sushi in un ristorante del Vomero. Nel corso delle indagini su quella vicenda l'attività era stata sottoposta a sequestro perché vennero trovati cibi privi di tracciabilità e in cattivo stato di conservazione. Dall'autopsia sul ragazzo, i cui esiti vennero diffusi nel giugno 2022, emerse che il ragazzo era morto per una intossicazione da salmonella.