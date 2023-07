Morso da una vipera, grave un uomo di 71 anni ad Avellino L’uomo è stato morto ad un piede ed è stato ricoverato in codice rosso nell’ospedale irpino. Allertato il Centro Antiveleni dell’ospedale Niguarda di Milano per l’antidoto.

A cura di Valerio Papadia

Paura a Salza Irpina, piccola cittadina nella provincia di Avellino, dove nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 luglio, un uomo di 71 anni è stato morso da una vipera. Da quanto si apprende, l'uomo si trovava in un fondo agricolo di sua proprietà quando è stato morso a un piede dal serpente velenoso. Soccorso da alcuni familiari, che si sono resi conto della situazione di pericolo, il 71enne è stato portato con mezzi proprio all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è stato ricoverato in codice rosso.

All'uomo è stato somministrato l'antidoto

I sanitari del nosocomio irpino si sono subito attivati e hanno contattato il Centro Antiveleni dell'ospedale Niguarda di Milano, che ha inviato prontamente l'antidoto previsto per il veleno inoculato dalla vipera. Grazie al tempestivo intervento dei sanitari e alla somministrazione dell'antidoto, le condizioni del 71enne sarebbero sì gravi, ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Per una incredibile coincidenza, qualche ora prima, nella giornata di domenica 2 luglio, a San Marino un giovane 28 anni è stato morso anch'egli da un serpente, in quel caso raro, una vipera della sabbia che custodisce in casa. Trasportato in ospedale in gravi condizioni, il giovane è stato salvato gar