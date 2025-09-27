Morsi e frattura al dito di un carabiniere: così il ladro di moto voleva sfuggire all’arresto

È avvenuto nel Napoletano: fuggono all’alt e feriscono a morsi carabiniere In due avevano rubato motociclette di grossa cilindrata.

Nel furgone nascondevano due motociclette di grossa cilindrata appena rubate. Per questo, quando si sono trovati di fronte i carabinieri non si sono fermati all'alt e sono scappati. Da qui, a Giugliano, è iniziata una rocambolesca fuga finita con una colluttazione a colpi di morsi.

È iniziato tutto quando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno notato due persone sospette a bordo di un furgone. All'alt i due sono fuggiti nelle campagne vicine ma i carabinieri li hanno inseguiti.

Si tratta di due cittadini ghanesi di 47 e 45 anni che hanno ingaggiato una violenta colluttazione: il 45enne ha tentato di divincolarsi con morsi, calci e pugni. Uno dei due carabinieri è stato ferito: ha il dito fratturato e diverse ferite da morso. Nel cassone del furgone sono state rinvenute le due motociclette, rubate la sera stessa e già restituite ai proprietari. Il 47enne è stato sottoposto a fermo per ricettazione e trasferito in carcere. Il 45enne è stato invece denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e ricettazione. Il carabiniere ferito è stato trasferito nell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.