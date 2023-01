Morde dog sitter, picchia i cani e aggredisce poliziotti: arrestato al Molosiglio Un 54enne marocchino è stato arrestati nei giardinetti del Molosiglio, a Napoli: ha aggredito un dog sitter e i cani e si è scagliato contro i poliziotti.

A cura di Nico Falco

Un 54enne è stato arrestato dalla polizia nei giardini del Molosiglio, a ridosso di via Acton, nel centro di Napoli: è accusato di avere aggredito un dog sitter e di averlo morso a una mano per strappargli i guinzagli e di avere colpito i cani con un bastone, oltre che di avere ferito gli agenti che erano intervenuti per bloccarlo. È accaduto nel pomeriggio di oggi, 2 gennaio, i poliziotti del commissariato San Ferdinando sono intervenuti in via Acton, su disposizione della Centrale Operativa, in seguito a una richiesta di aiuto per la presenza di una persona molesta.

Arrivati ai giardinetti, il dog sitter si è avvicinato e ha spiegato loro di essere stato aggredito poco prima: il 54enne, ha raccontato, apparentemente senza motivo aveva inveito contro di lui e poi se l'era presa coi cani; aveva prima lanciato contro gli animali delle bottiglie di vetro e delle sedie in plastica e poi, afferrato un bastone, ne aveva colpiti alcuni. Infine, aveva danneggiato il recinto comunale e, per strappargli i guinzagli, lo aveva morso alla mano.

Gli agenti hanno tentato di bloccare il 54enne, che ha opposto una viva resistenza; è stato bloccato soltanto al termine di una colluttazione e col supporto dei colleghi del commissariato Montecalvario. Il 54enne, identificato in N. E. O., marocchino irregolare sul territorio italiano, è finito in manette per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale ed è stato denunciato per maltrattamento di animali, lesioni personali, danneggiamento, rifiuto di declinare le proprie generalità e false attestazioni a Pubblico Ufficiale sull’identità personale.