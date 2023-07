Trasporto pubblico a Napoli

Monopattini Helbiz via da Napoli dal 27 luglio, cosa succede a chi ha l’abbonamento La società ha comunicato agli utenti che il 27 luglio scadrà la licenza e ha spiegato in una nota cosa deve fare chi ha l’abbonamento.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I monopattini elettrici in affitto di Helbiz lasceranno Napoli nei prossimi giorni, come anticipato da Fanpage.it. La data per il completamento del ritiro della flotta è fissata per il 27 luglio 2023. Si tratta di un servizio di smart mobility in sharing presente in città da 3 anni, da quando fu introdotto a settembre del 2020, in piena pandemia del Covid19. Un modo di spostarsi molto comodo e veloce, soprattutto per percorrere le brevi distanze, quelle cosiddette dell'ultimo chilometro, e raggiungere ad esempio il proprio posto di lavoro. il motivo del ritiro della flotta è legato al termine della sperimentazione, che scade il 26 luglio prossimo. Il Comune di Napoli, intanto, ha bandito una gara per trovare nuovi operatori e sono state presentate 10 offerte, ma ci vorrà tempo per l'aggiudicazione.

La comunicazione di Helbiz ai suoi utenti

Ma cosa succederà dopo quella data a chi ha pagato già l'abbonamento? A spiegare i prossimi passi è la stessa società Helbiz, tra i leader mondiali del settore, che in queste ore ha inviato una comunicazione, come "aggiornamento importante", a tutti i suoi utenti. Ecco di seguito il contenuto del messaggio, firmato dal Team Helbiz:

Aggiornamento Importante Gentili utenti, Speriamo che vi stiate godendo l’utilizzo dei nostri servizi e ci teniamo a ringraziarvi per aver scelto la nostra piattaforma. In questo messaggio, desideriamo informarvi riguardo a un avvenimento cruciale che avrà luogo il prossimo 27 luglio. Come alcuni di voi potrebbero già sapere, la nostra licenza per operare è in procinto di scadere, e ciò potrebbe avere un impatto diretto sugli abbonamenti attivi. Pertanto, vi chiediamo gentilmente di prendere nota della seguente informazione essenziale: Data di scadenza della licenza: 27 luglio 2023

E conclude: