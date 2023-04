Molotov contro uno striscione del Napoli a Cesena: “Questo non è sport, gesto incommentabile” A Cesena, molotov contro uno striscione del Napoli messo da un giovane fuori il balcone di casa. Il Napoli Club Cesena: “Gesto incommentabile”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le immagini del balcone dopo il lancio della molotov. Foto: Facebook / Napoli Club Cesena

Ha messo uno striscione del Napoli al balcone di casa, ma qualcuno di notte gli ha lanciato contro una molotov: una vicenda surreale quella accaduta a Cesena, in Romagna. Protagonista un giovane che fa parte del Napoli Club di Cesena, uno dei tanti club di tifosi azzurri sparsi per tutta Italia, e che proprio nella regione emiliano-romagnola si trovano in gran numero. L'uomo ha presentato una denuncia ai carabinieri, ma la vicenda ha destato ovviamente scalpore: solo per caso nessuno è rimasto ferito, anche se il padre è stato portato al Bufalini di Cesena per aver inalato fumo mentre spegneva le fiamme.

A denunciare la vicenda, lo stesso Napoli Club di Cesena, che racconta: "Stasera un nostro socio ha subito un vile attacco. La colpa? Aver esposto sul proprio balcone lo striscione del club. Una molotov sul balcone rischiando di ammazzare qualcuno. Questo non è sport, questo gesto è incommentabile". Anche l'associazione Unione Azzurra nel Mondo, che raggruppa i club di tifosi azzurri sparsi per tutto il globo, ha diramato una nota ufficiale: