Inaugurato il Palazzetto dello Sport di Ercolano: “Presto un secondo nuovo impianto”

Il Palazzetto dello Sport consegnato alla presenza delle autorità cittadine e provinciali. “Investimento sul futuro dei giovani e sullo sport”.

Il Palazzetto di Ercolano

Inaugurato ad Ercolano il Palazzetto dello Sport: in via Gabriele d'Annunzio, nei pressi dell'Istituto Comprensivo "A. Maiuri", la struttura è stata consegnata al comune della provincia vesuviana dalle istituzioni della Città Metropolitana di Napoli. E presto, arriverà anche un secondo impianto, stavolta in via Casacampora, nei pressi dell'Istituto Tilgher. Nella città è festa grande: la struttura consegnata in queste ore, infatti, potrà ospitare le gare di basket, calcio a cinque, ginnastica e, soprattutto, pallavolo: uno sport che da sempre, assieme al calcio, è uno dei maggiormente diffusi nel territorio cittadino. Basti pensare che, se nel calcio l'Ercolanese è arrivata fino alla Serie C, nella pallavolo femminile la squadra granata è arrivata fino alla Serie B. Proprio l'Ercolano Volley ha commentato con un perentorio "finalmente si avvera un sogno" la notizia della consegna del palazzetto.

Proprio nelle scorse ore, durante la consegna della cittadinanza onoraria di Sant'Agnello, la campionessa di volley Monica De Gennaro aveva parlato di strutture inadeguate al Sud per chi si avvicina allo sport, auspicando la costruzione di altre strutture in grado di accogliere i giovani. "L'inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport di Ercolano è una bellissima notizia per tutto il territorio", ha commentato Giuseppe Cirillo, vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli durante la cerimonia di consegna, "Dare ai giovani della città e dei comuni limitrofi, in un’area densamente popolata, uno spazio moderno e funzionale dove praticare sport significa investire concretamente su coesione sociale, educazione e crescita delle nuove generazioni, valori che come Città Metropolitana di Napoli sosteniamo con convinzione in tutti i Comuni dell'area". Cirillo ha poi aggiunto che a breve ci sarà "un secondo passo importante con la realizzazione del palazzetto polivalente nell'area dell'Istituto Tilgher", nella zona di via Casacampora, a due passi dalla fermata della Circumvesuviana di Ercolano-Miglio d'Oro (che si trova nei pressi dello Stadio Raffaele Solaro, ndr), e dunque facilmente raggiungibile anche dai comuni vicini.

La sindaca di Ercolano, Antonietta Garzia, ha invece parlato di "un luogo moderno, sicuro e inclusivo, pensato per ospitare attività sportive, eventi e momenti di aggregazione", che offrirà "ai nostri giovani, alle associazioni e a tutta la comunità uno spazio all'altezza delle loro passioni e del loro impegno. Questo traguardo rappresenta molto più di una nuova struttura: è un investimento sul futuro, sullo sport come strumento di crescita, educazione e socialità. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto e a chi, ogni giorno, vive e promuove i valori dello sport".