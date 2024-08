video suggerito

A Sant'Agnello grande festa per Moki De Gennaro, la pallavolista che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi Domani, mercoledì 14 agosto, nella piazza principale di Sant'Agnello, in Penisola Sorrentina, Monica De Gennaro incontrerà la cittadinanza dopo l'oro olimpico vinto con la nazionale femminile di pallavolo.

A cura di Valerio Papadia

Insieme alle sue compagne di squadra, è entrate nella storia sportiva – e non solo – del nostro Paese, regalando all'Italia il primo oro olimpico nella pallavolo femminile: stiamo parlando di Monica De Gennaro, che tutti però chiamano Moki, che alle Olimpiadi di Parigi 2024 appena conclusesi, si è messa al collo la medaglia d'oro – alla sua quarta partecipazione ai Giochi Olimpici – vincendo anche il premio come miglior libero del torneo. Per questo, la sua città, Sant'Agnello, in Penisola Sorrentina, nella provincia di Napoli, è pronta a festeggiarla con un grande evento, che si terrà alle ore 20 di domani, giovedì 14 agosto, in piazza Matteotti.

La pallavolista, dunque, incontrerà la cittadinanza, ma non solo: all'evento saranno presenti anche le autorità locali e le squadre sportive del territorio. "Siamo fieri della nostra Moki. È entrata nella storia del nostro Paese e della nostra terra, rendendo orgogliosi i santanellesi, ma anche la Penisola Sorrentina e l'Italia tutta" ha dichiarato Antonino Coppola, sindaco di Sant'Agnello.

"Siamo felici – continua il sindaco Coppola – di festeggiare insieme il leggendario successo portato a casa dalle Olimpiadi. Ci ritroviamo nella stessa piazza in cui in altre occasioni Monica è stata con noi, con estrema disponibilità, per incoraggiare i ragazzi ad avvicinarsi allo sport e a coltivare le proprie passioni. Con grande emozione invitiamo tutti a renderle omaggio".