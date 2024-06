Molestie alle alunne durante le lezioni: sospeso un insegnante ad Agropoli

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un insegnante di una scuola superiore di Agropoli, in provincia di Salerno, è stato sospeso per molestie nei confronti delle proprie allieve: l'uomo è attualmente indagato per atti persecutori contro le ragazze, ed è stato raggiunto dalla misura cautelare della sospensione dall'esercizio della professione di insegnante emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura vallese.

Secondo quanto ricostruito finora l'uomo, un insegnante di 65 anni, sarebbe stato protagonista di comportamenti molesti, anche con frasi a sfondo sessuale, verso le proprie allieve durante le lezioni. Il 65enne è stato denunciato dalle stesse vittime ai carabinieri, che hanno lavorato per ricostruire gli eventi e raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei riguardi dell'indagato, con il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania che ha così optato per la misura cautelare della sospensione dall'esercizio della professione in attesa di ulteriori sviluppi d'indagine.