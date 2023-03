Trasporto pubblico a Napoli

Molesta i viaggiatori della metro Linea 1, poi blocca i binari per 45 minuti Denunciato un 40enne napoletano che ha mandato nel caso la metro ieri. Oggi la Linea 1 chiuderà in anticipo di 2 ore per le prove notturne dei treni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Molesta i passeggeri sulla Metro Linea 1 poi blocca i binari per tre quarti d'ora. È accaduto ieri, alla stazione del metrò di Toledo, al centro storico di Napoli. Nei guai un 40enne napoletano. L'uomo avrebbe molestato diversi viaggiatori prima di essere segnalato dall'Anm alle forze dell'ordine che poi l'hanno bloccato. Sul posto sono arrivati gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli che sono intervenuti presso la fermata della metropolitana "Toledo" per una segnalazione di una persona molesta.

Il molestatore ha cercato di aggredire anche i poliziotti

Quando sono arrivati sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una dipendente Anm, la quale ha raccontato che un uomo stava molestando i passeggeri ed era sceso più volte sui binari bloccando la circolazione dei treni per circa 45 minuti. Gli agenti a quel punto sono scesi sulle banchine e hanno individuato l'uomo. Il molestatore, però, alla loro vista, ha tentato di aggredirli, ma è stato bloccato. Un 44enne napoletano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

La metro chiude due ore prima

La metropolitana Linea 1, intanto, oggi chiuderà 2 ore in anticipo per le prove notturne dei treni. Mentre continua l'agitazione dei lavoratori Ansfisa, ex Ustif, infatti, si è raggiungo un accordo per i collaudi di notte. Anm ha informato che, al fine consentire attività di verifica in linea, oggi, giovedì 2 marzo 2023, si procederà alla chiusura anticipata della Linea 1, secondo le seguenti modalità:

