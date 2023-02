Molesta i clienti di un supermercato poi minaccia i poliziotti col coltello a Napoli Il 36enne è stato denunciato. L’episodio all’esterno di un supermercato in via Nazionale Delle Puglie.

A cura di Pierluigi Frattasi

Prima molesta i clienti di un supermercato, poi, quando arrivano i poliziotti, li minaccia con un coltello. Ma glielo consegna subito dopo. L'uomo, un 36enne ucraino irregolare nel territorio nazionale è stato denunciato per minacce a Pubblico Ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio, a Napoli, in via Nazionale delle Puglie.

Minaccia i poliziotti col coltello, denunciato

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, allertati dalla Centrale Operativa. Era arrivata infatti una segnalazione di una persona molesta nei pressi di un supermercato. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un addetto alla sicurezza il quale ha raccontato che, poco prima, un uomo in evidente stato di alterazione alcolica aveva importunato i clienti all’ingresso dell’attività commerciale.

Gli operatori hanno raggiunto l’uomo, ma lo stesso, alla loro vista, ha inveito contro di loro estraendo un coltello per poi consegnarlo spontaneamente agli agenti che lo hanno bloccato. Infine, il coltello con la lama della lunghezza di 5 centimetri è stato sequestrato.

Stamattina, invece, gli agenti del Commissariato San Paolo, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Municipale Nucleo Veicoli Abbandonati hanno effettuato controlli nelle vie Tullio Ostilio, Nerva, Cassiodoro, Tertulliano, Romolo e Remo, in viale Traiano e in piazza Ettore Vitale Ingegnere. Nel corso dell’attività sono state identificate 10 persone, tutte con precedenti di polizia, rimossi 20 motoveicoli e 30 autoveicoli poiché trovati in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa.