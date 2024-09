Moglie accoltella il marito in casa, dramma a Giffoni Valle Piana (Salerno)

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Moglie accoltella il marito in casa. L'uomo ferito viene trasportato d'urgenza all'Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è attualmente ricoverato non in pericolo di vita. L'aggressione è avvenuta nella giornata di oggi, giovedì 5 settembre 2024, in una abitazione che si trova in via Cappuccini, a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Al momento non è stato eseguito nessun fermo o arresto dalle forze dell'ordine.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, che sono immediatamente arrivati sul posto per i rilievi del caso. Non è escluso che a scatenare l'aggressione possa essere stata una lite domestica. Al momento non si conosce quanti fendenti siano stati inferti. La coppia, composta da una donna di 68 anni e dal marito 77enne, è originaria della zona. Si tratta di due pensionati, ma non si conosce al momento la loro precedente professione.