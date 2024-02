Mistero a Sarno, cadavere in decomposizione trovato vicino all’ospedale L’avanzato stato di decomposizione non ha reso possibile l’identificazione. Le indagini per fare chiarezza sulla vicenda sono affidate ai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un vero e proprio mistero circonda il macabro ritrovamento effettuato oggi, giovedì 15 febbraio, a Sarno, nella provincia di Salerno, dove è stato rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione: le condizioni del corpo, infatti, non hanno reso possibile l'identificazione e non è ancora noto se si tratti di un uomo o di una donna.

La macabra scoperta è stata effettuata da un passante in un fabbricato fatiscente e abbandonato non molto lontano dell'ospedale di Sarno, il Martiri di Villa Malta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, anche grazie al personale della Scientifica dell'Arma, hanno effettuato tutti i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per fare piena luce sul mistero; sul posto anche il medico legale e il magistrato di turno della Procura di Nocera Inferiore, che coordina le indagini.

Le condizioni del corpo, quasi ridotto a uno scheletro, lasciano supporre che la morte sia sopraggiunta molto tempo fa; saranno ora i rilievi su quello che resta del cadavere a svelarne l'identità e ad accertare le cause del decesso.