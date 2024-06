Mini moto contro auto, in coma farmacologico a 12 anni: tragedia a Savignano Irpino

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

Dramma a Savignano Irpino, nell'Avellinese: un ragazzino di 12 anni è in coma farmacologico dopo un grave incidente stradale. Il giovanissimo era alla guida di una mini moto quando si è scontrato con un'auto sulla strada provinciale che immette sulla Statale 90 delle Puglie.

Il minorenne ha riportato due ematomi alla testa e – secondo quanto riportato dai soccorritori – avrebbe perso il casco nello schianto. Soccorso dall'automobilista, un medico in pensione del posto, è stato prima trasferito in ospedale ad Ariano Irpino e da qui, dopo essere stabilizzato dai medici del Pronto Soccorso, in eliambulanza a Napoli. Il ragazzo resta sotto osservazione in prognosi riservata, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Il sindaco di Savignano Irpino, Fabio Della Marra, ha rinviato alla prossima settimana i festeggiamenti per la sua recente rielezione.