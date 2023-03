Minacciano e aggrediscono con un coltello i poliziotti a Santa Lucia: denunciati due 24enni Due giovani denunciati nel Rione Santa Lucia di Napoli: uno aveva minacciato con un coltello i poliziotti, l’altro inveiva contro gli agenti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Due giovani di 24 anni sono stati denunciati a Napoli dopo aver prima minacciato e poi aggredito i poliziotti: si tratta di un ragazzo di origini ucraine e di uno di origini napoletane, entrambi con precedenti di polizia. La vicenda è accaduta nel Rione Santa Lucia di Napoli, nella serata di ieri, domenica 26 marzo. Nessuna conseguenza per gli agenti, che sono riusciti a immobilizzarli dopo una breve colluttazione, disarmando del coltello il 24enne ucraino, che per primo aveva dato in escandescenze, seguito poi dall'altro coetaneo.

Tutto è iniziato all'angolo tra via Nazario Sauro e via Paleopoli: qui i poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione di un uomo in forte stato di agitazione nei pressi della scogliera. Arrivati sul posto, hanno provato a farlo ragionare e calmarlo con le parole, ma l'uomo appena li ha visti ha estratto un coltello della lunghezza di 10 centimetri, per poi lanciarlo tra gli scogli. Gli agenti lo hanno quindi bloccato, cercando di evitare che cadesse anche dagli scogli. Ma a quel punto, un altro uomo ha iniziato a inveire contro gli agenti, cercando di evitare che bloccassero l'altro uomo: gli agenti a quel punto hanno provato ad identificarlo, ma l'uomo si è opposto e ha cercato di divincolarsi a sua volta. Alla fine, entrambi sono stati bloccati e portati alla stazione di polizia: il primo è un 24enne ucraino con precedenti di polizia, denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre l'altro è un 24enne napoletano, con analoghi precedenti di polizia, denunciato per oltraggio, resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.