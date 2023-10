Minaccia l’ex moglie mentre è i domiciliari, 38enne arrestato a Torre del Greco Esce di casa mentre è ai domiciliari, ai carabinieri dice di essere un’altra persona: denunciato per evasione, ma secondo i militari dell’Arma era uscito per minacciare l’ex moglie fuori ad un salone di bellezza.

A cura di Vincenzo Piccolo

Immagine di repertorio

Minaccia l'ex moglie mentre è in regime di arresti domiciliari: per questo motivo, un trentottenne di Torre del Greco è stato arrestato ed ora si trova rinchiuso a Poggioreale. È successo nella giornata di sabato 14 ottobre nel comune della provincia vesuviana di Napoli, fuori ad un salone di bellezza, dove i Carabinieri della sezione Radiomobile della caserma di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa sono intervenuti per arrestare l'uomo, trovato in strada lontano dall'abitazione dove stava scontando gli arresti domiciliari.

Raggiunto dai militari dell'Arma che hanno chiesto spiegazioni per questo allontanamento, l'uomo ha provato a guadagnare tempo, cercando di convincerli che si trattasse di un errore e sostenendo anzi che non fosse lui la persona che i carabinieri cercavano. In pratica, ha provato a sostenere che gli agenti avessero sbagliato persona, scambiandolo appunto per un altro. Ma gli stessi carabinieri non gli hanno creduto e dopo i controlli di rito, per il 38enne è scattato l'arresto.

Dalle indagini successive, i Carabinieri lo hanno accusato non soltanto di evasione, ma hanno anche ipotizzato il reato di minacce nei confronti della ex moglie. Secondo gli inquirenti, infatti, i motivi che avrebbero portato l'uomo ad evadere dai domiciliari sarebbero riconducibili ad un alterco con l'ex consorte, che avrebbe raggiunto fuori al salone di bellezza per poi minacciarla. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire le motivazioni del gesto. Nel frattempo l'uomo è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale dove si trova adesso a disposizione dell'autorità giudiziaria.