Minaccia la vicina 40enne con un bastone e la costringe a farsi palpeggiare: arrestato 80enne

L’uomo aveva anche colpito alla testa un altro vicino intervenuto per soccorrerla: arrestato dalla polizia a Lauro, nell’Avellinese.

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Ha minacciato la propria vicina di casa con un bastone, per costringerla a subire palpeggiamenti. Non il primo caso, ma stavolta aveva anche colpito alla testa un altro vicino intervenuto per aiutarla. Alla fine, è stato arrestato l'uomo per violenza sessuale: è accaduto a Lauro, in provincia di Avellino. I protagonisti sono un 80enne del posto e la vicina di casa di 40 anni, non nuova a queste minacce da parte dell'uomo. Nell'ultimo caso, l'uomo aveva minacciato e bloccato la donna, armato di bastone, costringendola a subire palpeggiamenti.

Un altro vicino della donna aveva provato a soccorrerla, ma l'uomo usando il bastone non ha esitato a ferirlo alla testa. Alla fine però sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato di Avellino, che lo hanno tratto in arresto. Per lui è scattato anche il il divieto di dimora nel Comune dove vive la donna e il divieto di avvicinamento alla stessa ad una distanza non inferiore ad un chilometro. Nei confronti dell'ottantenne, inoltre, verrà proposta l'adozione di una ulteriore misura di prevenzione personale. L'uomo ferito alla testa se la caverà, mentre per la donna l'incubo sembra finalmente essere giunto alla fine.