Minaccia i passanti con un grosso coltello e lo lancia contro le auto: bloccato dai vigili a Porta Nolana L’uomo bloccato da tre agenti di Polizia Locale, rimasti feriti in maniera lieve. L’aggressore portato all’Ospedale del Mare. Il CSA: “Piazza Garibaldi invivibile”

A cura di Pierluigi Frattasi

Minaccia con un grosso coltello i passanti a Corso Garibaldi, all'altezza di Porta Nolana, poi, raggiunto da tre agenti di Polizia Locale, spezza l'arma e la lancia contro le auto in transito. Per fortuna senza colpire nessuno. I caschi bianchi entrano subito in azione e riescono a bloccarlo, non senza difficoltà, dopo una lunga colluttazione. Tre agenti restano feriti in maniera non grave. L'uomo, probabilmente extracomunitario, viene portato all'Ospedale del Mare per una valutazione psichiatrica.

Aggressione a Porta Nolana

Si tratta dell'ennesimo atto di violenza che si registra purtroppo negli ultimi mesi nella zona di piazza Garibaldi. Solo grazie al coraggio e al tempestivo intervento degli agenti della Polizia Locale di Napoli si è evitato il peggio. L'aggressione è avvenuta oggi pomeriggio, mercoledì 20 settembre 2023, attorno alle ore 17,45, all'altezza del civico 365 di Corso Garibaldi. L'aggressore stava minacciando i passanti con un coltello dalla lama lunga. Ad un certo, punto, gli si avvicinano tre agenti di Polizia Locale, due dell'Uo Avvocata e un terzo agente di rinforzo, proveniente da piazza Bovio-Corso Umberto.

Minaccia i passanti e gli agenti con il coltello

Alla vista dei caschi bianchi, però, l'uomo comincia ad andare in escandescenze e ad agitare l'arma. Quando i vigili gli si avvicinano, all'improvviso la spezza su un paletto dissuasore e quindi la lancia contro le vetture in transito. Gli agenti della Polizia Locale intervengono prontamente e dopo una accesa colluttazione lo bloccano a terra e lo arrestano, con l'ausilio della Polizia di Stato. L'uomo è stato poi portato negli uffici di piazza Dante per l'identificazione. Da qui, è stato trasportato in ambulanza del 118 presso l'Ospedale del Mare, dove si sono recati anche i tre agenti di polizia locale, rimasti feriti nell'operazione, ma, sembrerebbe, in maniera lieve.

CSA: "Piazza Garibaldi invivibile, pronti ad azioni sindacali"

Sulla vicenda interviene Roberta Stella, del sindacato CSA, che parla di una situazione che purtroppo è diventata di "ordinaria invivibilità e sopraffazione che insiste nell' ampia zona di Piazza Garibaldi (Vasto, Piazza Principe Umberto, Porta Nolana). Questa sera ennesimo arresto di un extracomunitario armato di coltello, che minacciava inermi cittadini. Tre agenti, che hanno evitato una strage, sono dovuti ricorrere a cure ospedaliere. Tre lavoratori infortunati che non potranno garantire per diversi giorni la presenza in servizio".

Il CSA punta il dito contro l'aumento delle violenze nella zona, dove si registra un'alta presenza di extracomunitari:

"Basta il sequestro di merce contraffatta, oggetto di furto oppure dei carrozzini dove viene venduto "cibo" senza alcuna igiene e preparato al di fuori di qualsiasi controllo, per scatenare aggressioni da parte di folti gruppi di extracomunitari".

E conclude: