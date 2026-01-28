Migliori università d’Europa 2026, la Federico II di Napoli fuori dalla top 100: è solo 153esima

La sede principale dell’Università Federico II di Napoli, immagine di repertorio

È stata pubblicata la QS World University Rankings: Europe 2026, classifica che ha decretato i migliori atenei d'Europa per l'anno appena iniziato. La classifica, che si basa su una decina di parametri, tra cui la ricerca, l'offerta didattica, la sostenibilità e il grado di occupazione, ha incoronato Oxford, nel Regno Unito, come la migliore università d'Europa nel 2026, mentre nella top 100 rientrano ben 4 atenei italiani. Napoli, purtroppo, è fuori dalle prime cento posizioni delle migliori università europee: la Federico II, la più antica università del capoluogo campano e anche la prima in questa classifica, si posiziona soltanto alla posizione 153, con un punteggio totale di 60,5 su 100.

Le altre università di Napoli e della Campania in classifica

Come detto, l'Università Federico II di Napoli è il primo ateneo campano nella classifica di QS; pertanto, le altre università della regione non se la passano peggio. Per trovare un altro ateneo campano bisogna scorrere fino alla posizione 325, dove c'è l'Università di Salerno. Alla posizione 471, invece, c'è l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, mentre alla 482 abbiamo l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.