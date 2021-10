Quali sono i migliori ristoranti gourmet a Napoli e in Campania nel 2022 Pubblicata la guida, consultabile online, “50 Top Italy – I migliori ristoranti italiani 2022”, la guida sui migliori ristoranti gourmet del Paese firmata da LSDM e dalla testata giornalistica gastronomica Luciano Pignataro Wine & Food Blog. Dopo la Lombardia, è la Campania la regione più rappresentata: Danì Maison, ristorante bistellato di Ischia, è appena fuori dal podio, al quarto posto.

È stata pubblicata – ed è consultabile gratuitamente online – la guida "50 Top Italy – I migliori ristoranti italiani 2022", la classifica dei migliori 50 ristoranti italiani gourmet stilata da LSDM – Congresso internazionale di cucina d'autore – e dalla testata giornalistica gastronomica Luciano Pignataro Wine & Food Blog. La categoria più attesa, sulla quale sono puntati maggiormente i riflettori, è quella relativa ai "Grandi Ristoranti", al cui interno si trovano veri e propri templi della ristorazione italiana (e non solo) e della quale la Campania può sicuramente sorridere: dopo la Lombardia, infatti, è la regione più rappresentata, con ben sei ristoranti sui 50 migliori in Italia. Danì Maison, ristorante due stelle Michelin di Ischia, è per un passo al di fuori del podio, al quarto posto della classifica.

Ad occupare i primi tre gradini del podio ci sono tre "mostri sacri" della gastronomia del nostro Paese, tutti fregiati da tre stelle Michelin. Primo classificato è Massimo Bottura con la sua Osteria Francescana (Modena), al secondo posto troviamo invece Uliassi di chef Mauro Uliassi (Senigallia), mentre chiude il podio il Mudec di Enrico Bartolini (Milano), che ha vinto anche il premo come Chef dell'Anno 2022 – D'Amico Award.

I migliori ristoranti a Napoli e in Campania

Come detto, sei dei migliori 50 ristoranti in Italia, secondo la guida, si trovano in Campania (di cui due addirittura nella top 10). Ecco quali sono.

Danì Maison (Ischia, Napoli), 4° posto

Situato non molto distante dalla nota spiaggia di Cartaromana, sull'isola di Ischia, nel Golfo di Napoli, il ristorante Danì Maison vanta due stelle Michelin, forse la guida gastronomica più famosa al mondo. Il locale è situato nella casa paterna dello chef Nino Di Costanzo, che guida la brigata in cucina.

Taverna Estia (Brusciano, Napoli), 10° posto

Locale potremmo dire a conduzione familiare, dal momento che la cucina è guidata dallo chef Francesco Sposito, mentre in sala c'è il fratello Mario. Taverna Estia sorge a Brusciano, nella zona del Nolano, hinterland partenopeo, e può vantare anch'egli due stelle Michelin.

Don Alfonso 1890 (Sant'Agata dei Due Golfi, Napoli), 15° posto

Altro ristorante due stelle Michelin e altro locale a conduzione familiare, visto che la brigata di cucina è guidata da padre e figlio, gli chef Alfonso ed Ernesto Iaccarino. Baluardo della Dieta Mediterranea, il ristorante sorge a Sant'Agata dei Due Golfi, frazione del Comune di Massa Lubrense, nella splendida cornice della Penisola Sorrentina.

Piazzetta Milù (Castellammare di Stabia, Napoli), 18° posto

All'ombra del Vesuvio ancora la famiglia al centro del progetto: tre fratelli che hanno ereditato il timone del locale dai genitori. In cucina, lo chef il più giovane dei tre, Maicol Izzo; in sala Valerio, mentre i vini sono appannaggio di Emanuele. Piazzetta Milù, che vanta una stella Michelin, ha vinto anche il premio Performance dell’Anno 2022 – Latteria Sorrentina Award.

Torre del Saracino (Vico Equense, Napoli), 26° posto

Un ristorante che non ha bisogno di presentazioni, così come il suo chef, Gennarino Esposito, volto noto in tv e sul web. Affacciato sul Golfo di Napoli, a Vico Equense – anche qui siamo in Penisola Sorrentina – il ristorante vanta due stelle Michelin.

Palazzo Petrucci (Napoli), 46° posto

Il locale affacciato su Palazzo Donn'Anna e sul Golfo di Napoli è l'unico ristorante nel capoluogo campano presente nella guida. La cucina del ristorante, una stella Michelin, è affidata allo chef Lino Scarallo.