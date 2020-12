Un maxi sequestro di giocattoli per bambini e mascherine pericolose per la salute. La Guardia di Finanza partenopea ha scoperto una vera e propria fabbrica abusiva a Pollena Trocchia, nel Vesuviano, dove venivano prodotti oltre a giocattoli e mascherine anche materiale scolastico e tazze, tutto rigorosamente contraffatto e replicato ad arte: all'interno della fabbrica abusiva recuperati anche i macchinari per la produzione della merce, destinata soprattutto a bambini ed adolescenti.

Nel dettaglio, i Baschi Verdi hanno scoperto oltre 22.400 articoli contraffatti, tra cui giocattoli di ogni tipo, materiale scolastico e tazze di porcellana. A questa merce, riposta in un deposito di circa 130 metri quadri, si aggiungono sette presse semiprofessionali che venivano utilizzate per imprimere i marchi contraffatti ed anche 1.160 mascherine con i loghi di squadre di calcio di ogni tipo (Napoli, Roma, Juventus, Milan, Inter), ma anche di marchi noti di abbigliamento (Nike) e di videogiochi attualmente in voga (Fortnite, Minecraft), particolarmente accattivanti: ma anche totalmente inutili come dispositivi di protezione individuale, giacché non rispettavano i parametri minimi di sicurezza, e dunque pericolosi per la salute degli acquirenti, soprattutto giovanissimi. A finire nei guai è stato un 48enne di Napoli, che è stato denunciato dalla Guardia di Finanza partenopea per contraffazione e ricettazione. Sequestri che si sono intensificati a ridosso delle feste, quando la domanda di questo tipo di merce cresce in maniera esponenziale: nei giorni scorsi, le stesse Fiamme Gialle avevano scoperto oltre una tonnellata di botti di Capodanno proibiti, tra cui un ordigno "spazza Covid" da un chilo e mezzo.