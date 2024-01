“Mi hanno sparato mentre passeggiavo”, 26enne ferito a una gamba a Caivano Un 26enne è stato ricoverato a Frattamaggiore (Napoli) per una ferita da arma da fuoco; secondo la sua versione sarebbe stato colpito mentre era in strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 26enne di Caivano (Napoli) è arrivato nella serata di ieri, 7 gennaio, al Pronto Soccorso dell'ospedale di Frattamaggiore con una ferita da arma da fuoco a una gamba: secondo la sua versione, che resta al vaglio degli investigatori, gli avrebbero sparato mentre passeggiava in strada. Sull'accaduto sono in corso indagini dei carabinieri.

Il giovane, F. F., già noto alle forze dell'ordine pre reati di droga, era stato raggiunto da un proiettile al polpaccio sinistro. Come da prassi in questi casi, i sanitari hanno contattato il 112; nel "San Giovanni di Dio" è intervenuta una pattuglia dei militari della Compagnia di Caivano. Il ragazzo è stato ascoltato e non è stato in grado di fornire ulteriori elementi sul ferimento, restando vago sulla dinamica: si è limitato a dire di essere stato colpito mentre passeggiava a Caivano, senza dare indicazioni sulle circostanze, sul luogo e sui responsabili.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'intera vicenda e per individuare con precisione il luogo del ferimento, in modo da accertare l'eventuale presenza di telecamere di sorveglianza; indagini sono in corso anche sulla vita privata del 26enne.