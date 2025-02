video suggerito

“Mi devi dei soldi”, e picchia un avvocato in strada: arrestato un uomo a Gragnano Aggredisce un avvocato in strada: era, a suo avviso, “colpevole” di non aver raggiunto l’esito che voleva durante una causa civile per un incidente stradale. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

Prima le minacce, poi le botte: la vittima, un noto avvocato della costiera sorrentina, "colpevole" secondo l'aggressore di non aver ottenuto l'esito sperato in una causa legata ad un incidente stradale. Questa mattina per il presunto aggressore, un uomo di Gragnano, sono scattati gli arresti domiciliari, in quanto gravemente indiziato dei reati di tentata rapina e lesioni aggravate ai danni dell'avvocato aggredito.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l'aggressore era rimasto coinvolto in un incidente stradale in passato, per la cui causa civile era seguita dallo studio legale dove all'epoca lavorava come impiegato: ma l'esito non lo avrebbe "soddisfatto", al punto da ritenersi come creditore di una somma di denaro indeterminata nei confronti dell'avvocato. Bloccato in strada, l'aggressore avrebbe iniziato a minacciarlo di morte e poi aggredendolo, rompendogli gli occhiali e causandogli ferite. L'intervento di alcuni passanti ha impedito l'aggravarsi della situazione, nonché che l'aggressore gli prendesse il cellulare.

Al termine delle indagini, per lui sono scattati i domiciliari: fondamentali le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza acquisite dagli inquirenti, ma anche le testimonianze di alcune persone, che hanno permesso di ricostruire il quadro indiziario nei confronti dell'uomo, che ora deve rispondere dei reati di tentata rapina e lesioni aggravate ai danni dell'avvocato aggredito.