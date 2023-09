“Mi ammazzo” e si punta il coltello alla gola, carabinieri lo bloccano col taser Intervenuti per una lite in famiglia a Marcianise (Caserta), i carabinieri hanno bloccato un uomo col taser: coltello alla gola, minacciava di uccidersi.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Quando i carabinieri sono arrivati in casa sua, chiamati dalla compagna, si è puntato il coltello alla gola minacciando di uccidersi. Inutili i tentativi di farlo desistere: ai militari, che nemmeno potevano avvicinarsi per evitare che si ferisse, non è rimasto altro da fare che usare il taser per immobilizzarlo. È successo nel cuore della notte a Maddaloni, in provincia di Caserta, in una abitazione di via Starzalunga, dove i carabinieri erano arrivati per una richiesta di aiuto arrivata al 112.

Una volta nell'appartamento, pochi minuti dopo, i militari hanno trovato la donna che aveva chiesto intervento, una 36enne del posto, e il compagno. I due stavano litigando animatamente. Alla vista delle divise l'uomo ha tirato fuori un coltello che teneva nascosto dietro la schiena e ha puntato la lama al collo, urlando che si sarebbe ammazzato. Situazione estremamente delicata, che i militari hanno cercato di sbloccare con dei tentativi di dialogo che, però, si sono rivelati infruttuosi.

A quel punto uno dei carabinieri, per scongiurare il peggio, lo ha colpito col dardo a impulsi elettrici del taser; l'uomo è stato quindi disarmato e immobilizzato ed è stato affidato ai sanitari del 118, chiamati per le cure del caso. Ascoltata, la donna non ha voluto sporgere denuncia e ha spiegato di avere contattato il 112 perché preoccupata per i toni che aveva assunto il litigio.