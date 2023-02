Mezza maratona di Napoli, strade chiuse domenica 26 febbraio tra Lungomare, centro e Fuorigrotta La Napoli City Half Marathon arriva alla sua decima edizione. Il piano traffico del Comune. I primi divieti da sabato 25 febbraio.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli arriva la mezza maratona domenica 26 febbraio 2023, con circa 6mila atleti in gara che si sfideranno da tutto il mondo. Molte strade saranno chiuse alla circolazione dal Lungomare, al centro storico, fino a Fuorigrotta nella mattinata di domenica, fino alle 13,30. Ma ci saranno dei divieti di sosta che scatteranno già domani, sabato 25 febbraio. La partenza della Napoli City Half Marathon è fissata alle ore 9,00 in viale Kennedy. L’evento si svolge grazie alla sinergia tra il Comune di Napoli e la Napoli Running Asd.

L'assessore Ferrante: "Evento per tutta la città"

“La Napoli City Half Marathon è arrivata alla decima edizione, dopo che lo scorso anno è stato raggiunto in questa gara il record italiano con il corridore Yeman Crippa – ha ricordato l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante – La maratona vedrà partecipare ben 6mila atleti provenienti da tutto il mondo e dimostra di essere, ogni anno, un'iniziativa sempre più ambiziosa ed entusiasmante per la città, che si inserisce a pieno titolo nel contesto della candidatura di Napoli a Capitale Europea dello Sport 2026. Allo stesso tempo è capace di coinvolgere ed appassionare i napoletani allo sport e a rilanciare ulteriormente la visibilità internazionale della città con importanti ricadute anche sul piano dell'attrattività turistica".

Il piano traffico del Comune

In occasione della Napoli City Half Marathon in programma domenica 26 febbraio 2023, il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano traffico, che prevede l'istituzione di:

A) il giorno 26 febbraio 2023:

1) dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e comunque fino a cessate esigenze:

il divieto di transito veicolare e di circolazione nei tratti delle strade di seguito elencate e di volta in volta interessate dal percorso della maratona: viale J.F. Kennedy, via Giulio Cesare, galleria Laziale, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, via Ponte della Maddalena, via Alessandro Volta, via Nuova Marina, via Marchese Campodisola, piazza Bovio, corso Umberto I, giro di boa incrocio via Egiziaca a Forcella, corso Umberto I, piazza Bovio, via Agostino Depretis, piazza Municipio, via Ammiraglio Ferdinando Acton, galleria della Vittoria, via Giorgio Arcoleo, piazza Vittoria, via Francesco Caracciolo, galleria Laziale, via Giulio Cesare, piazzale Tecchio, viale J.F. Kennedy; in piazzale Atleti Azzurri d'Italia, nel parcheggio antistante lo Stadio prospiciente il Settore Distinti, un'area di stazionamento per i veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea (bus);

2) dalle ore 7:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare nella Galleria Laziale e nella Galleria Vittoria;

3) dalle ore 01:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare in viale J.F. Kennedy;

B) dalle ore 18:00 del 25/02/2022 alle ore 12:00 del 26 febbraio 2022 e comunque fino a cessate esigenze,

il divieto di sosta con rimozione coatta in viale J.F. Kennedy e piazzale Tecchio, con la sospensione delle aree di sosta regolamentata a pagamento senza custodia (cd strisce blu);

C) SOSPENDERE, dalle ore 8,30 alle ore 12.00 del 26 febbraio 2022 e comunque fino a cessate esigenze:

le aree riservate alla sosta dei veicoli in servizio pubblico non di linea (taxi) in via Partenope e in via Santa Lucia; l'area di stazionamento dei veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (bus) di piazzale Campi Flegrei

Gli altri eventi legati alla maratona

Tra gli eventi collegati c'è il FAMILY RUN&FRIENDS, una corsa aperta a tutti, da 0 a 99 anni, senza certificato medico, un’opportunità per trascorrere del sano tempo in famiglia divertendosi e contribuendo a nutrire la cultura dello sport come strumento di benessere psico-fisico e sociale. L’evento è infatti anche un’occasione per fare del bene, parte del ricavato sarà destinato alla Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono ETS. Per tutti i partecipanti maglietta, medaglia ed un piccolo ristoro, ma la grande novità è il premio per la famiglia più numerosa nella quale saranno conteggiati come partecipanti anche i cani, riconoscendo loro il ruolo di “membro” della famiglia a tutti gli effetti!

La Napoli City Half Marathon si arricchisce anno dopo anno di collaborazioni attraverso il suo Charity Program. Consolidato negli anni il progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione non profit a scelta, contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali in collaborazione con Sport Senza Frontiere onlus, organizzazione non profit che opera nel mondo dell’infanzia e dello sport. Napoli Running sosterrà come in ogni edizione anche la Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono ets. Partner della Napoli City Half Marathon é anche la Komen Italia, organizzazione basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale.