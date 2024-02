Mezza Maratona a Napoli 2024 domenica 25 febbraio: il percorso e le strade chiuse Torna a Napoli la mezza maratona. Partenza e arrivo a Viale Kennedy. Oltre 6mila partecipanti. Ci sarà anche la primatista italiana Sofiia Yaremchuk. Tutto il percorso con le strade chiuse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna la Napoli City Half Marathon, che si svolgerà domenica 25 febbraio dalle ore 9 alle 12. La famosa gara podistica attraverserà buona parte della città, passando lungo le Municipalità 1,2,5 e 10. Le strade interessate, a quanto apprende Fanpage.it, saranno chiuse al passaggio degli atleti dalle 7 del mattino alle 13 con relativa sospensione delle strisce blu e istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione degli stazionamenti taxi.

Viale Kennedy a Fuorigrotta, dove è previsto il traguardo per partenza-arrivo, sarà chiuso interamente dall'1,00 di notte alle 13,00 e riaperto solo quando l'area sarà completamente sgomberata. La Galleria Laziale e la Galleria Vittoria saranno chiuse dalle 7 alle 13. Saranno rimossi, poi, per motivi di sicurezza fioriere e barriere in piazza della Repubblica, via Caracciolo, viale Dohrn, piazza Vittoria, Corso Umberto I e via Regina Sancia. Saranno sospesi i tram Anm su via Marina e lo stazionamento a piazzale Tecchio, deviate altre linee bus. Riflettori puntati sul Lungomare di via Partenope per la compresenza dei cantieri.

Il percorso della Mezza Maratona di Napoli 2024

La decima edizione della Napoli City Half Marathon sulla tradizionale distanza di 21 chilometri e 97 metri. Previsti circa 6mila runner, il 40% dei quali stranieri, e la possibilità di partecipare in coppia alla “Staffetta X 2” a carattere non agonistico. Tra i partecipanti ci sarà anche la primatista italiana di maratona, Sofiia Yaremchuk, in corsa per le Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurra di origini ucraine, già vincitrice della Napoli City Haf Marathon nell'edizione 2022, sarà ai nastri di partenza anche per il decimo appuntamento della 21 km napoletana. La Yaremchuk è a caccia del possibile primato italiano al femminile che appartiene a Nadia Ejjafini di 1h08:27.

Sofiia Yaremchuk

Ecco di seguito il percorso della mezza maratona di Napoli del 2024.

Viale JK Kennedy (partenza)

piazzale Tecchio

via Giulio Cesare

via Fuorigrotta

Galleria Laziale

piazza Sannazaro

via Caracciolo

via Partenope

via Nazario Sauro

via Acton

via Cristoforo Colombo

via Nuova Marina

via Amerigo Vespucci

via Ponte della Maddalena

via Alessandro Volta

via Amerigo Vespucci

via Nuova Marina

via Marchese Campodisola

piazza Bovio

Corso Umberto (andata)

angolo via Regina Sancia (giro di boa)

Corso Umberto I (ritorno)

piazza Bovio

via Depretis

piazza Municipio

via Acton

Galleria Vittoria

via Arcoleo

piazza Vittoria

via Caracciolo

via Sannazaro

piazza Sannazaro

Galleria Laziale

via Fuorigrotta

via Giulio Cesare

piazzale Tecchio

viale JK Kennedy (arrivo)