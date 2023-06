Trasporto pubblico a Napoli

Metro senza conducente a Napoli, il progetto Linea 10 sarà presentato in Regione Campania Il 30 giugno l’Open Day al Centro Direzionale dove sarà presentato il progetto di fattibilità tecnico – economico. La metro collegherà Napoli ad Afragola Av, con 7 treni automatici.

A cura di Pierluigi Frattasi

A sinistra un treno senza conducente (Foto Wikipedia). A destra il tragitto della metro Linea 10

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La prima metropolitana senza conducente di Napoli potrebbe presto diventare una realtà. Il progetto della nuova Linea 10, che collegherà piazza Carlo III e la Stazione dell'Alta Velocità di Afragola arriva in Regione Campania, dove sarà presentato ufficialmente il 30 giugno prossimo. L'occasione sarà un Open Day per la presentazione tecnico informativa del progetto, una giornata aperta quindi a tutti, dove ogni cittadino potrà fare domande e chiedere chiarimenti sul funzionamento della nuova metropolitana e sulla sua realizzazione.

Il soggetto realizzatore del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica del “Nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete Metropolitana di Napoli (cosiddetta Linea 10) è l’Agenzia Regionale ACaMIR, mentre il soggetto attuatore è l'EAV, l'azienda partecipata della Regione Campania, che si occupa di mobilità, presieduta da Umberto De Gregorio. Il manager introdurrà i lavori. Subito dopo ci sarà la relazione informativa dell'ACaMIR.

Metro Linea 10 Napoli: Open Day al Centro Direzionale il 30 giugno

L'Open Day si terrà, come detto venerdì 30 giugno 2023, dalle 9,30 alle 14,30, presso l'auditorium della Regione Campania isola C3 del Centro Direzionale a Napoli. Servirà ad informare preventivamente e compiutamente tutti i soggetti interessati al processo realizzativo. Sarà illustrato il progetto di fattibilità tecnico – economico per il quale sono in corso di acquisizione le autorizzazioni previste dalle vigenti norme di settore finalizzate alla relativa approvazione. Tutta la procedura per presentare le domande sui siti di Acamir ed Eav.

Avrà 7 treni automatici: niente macchinista

La metro Linea 10 costerà circa 1,2 miliardi di euro. Sono previsti 7 treni automatici, senza macchinista, che costeranno 370 milioni di euro. La metro collegherà Afragola Alta velocità, Afragola, Casoria, Casavatore, quartieri di Napoli come San Pietro a Patierno e Secondigliano con la Linea 1, Piazza Carlo III e il centro città. In totale ci saranno 13 stazioni. Si prevedono corse ogni 3 minuti e servirà, si stima, oltre 200mila passeggeri al giorno. Il primo finanziamento da 795 milioni per i primi 3 lotti è arrivato nel 2022.