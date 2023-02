Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1 al Rione Sanità di Napoli entro il 2026, scavi nel sottosuolo: 2 anni di lavori L’assessore Cosenza: “L’uscita della metro Linea 1 al Rione Sanità sarà realizzata entro il 2026”. Dopo l’acquisizione di alcune aree private, partirà la gara. Due anni di lavori.

A cura di Pierluigi Frattasi

"L’uscita della metropolitana Linea 1 al Rione Sanità si farà e sarà realizzata entro il 2026. I tempi per effettuare i lavori, secondo i progettisti, saranno di 24 mesi, quindi assolutamente compatibili con la deadline fissata dal PNRR che è il 2026″. Ad annunciarlo è l'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, che ieri ha dettato i tempi del cronoprogramma in commissione mobilità, presieduta da Nino Simeone. All'incontro era presente anche l'assessore all’Urbanistica Laura Lieto.

Al momento è stato pubblicato il codice unico di progettazione, una volta definita una questione di acquisizione di terreni privati, si potrà fare la gara. Poi ci vorranno 2-3 anni per completare i lavori dell'uscita della metro al Rione Sanità. Il presidente della III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena, Fabio Greco, ha annunciato un consiglio municipale monotematico dedicato al tema dei trasporti per tranquillizzare i cittadini rispetto al completamento del progetto di apertura dell’uscita della metropolitana.

Metro al Rione Sanità, Cosenza: "I fondi ci sono"

Negli scorsi giorni c'erano state polemiche per i ritardi dell'apertura dell'uscita della metropolitana Linea 1 nel quartiere Sanità, considerata dai cittadini una grande opportunità di sviluppo per l'area.

L'assessore Cosenza dichiara che l'uscita metro della Sanità ha la copertura economica:

È interamente finanziata con 6,9 milioni di euro di fondi PNRR. Quindi non esistono preoccupazioni rispetto alla mancanza di risorse. Abbiamo cambiato il tipo finanziamento: dai fondi FSC ai Pnrr. Non si è perso un euro, sono state spostate opere certe per 32 milioni di euro, ma sempre sui trasporti. Al momento, per l'uscita del Rione Sanità è stato pubblicato il codice unico di progettazione.

Il progetto dell'uscita della metro alla Sanità

La nuova uscita del metrò al Rione Sanità sarà molto comoda. Dista circa 250 metri dalla stazione Materdei. "Circà metà del progetto – ha spiegato Cosenza in commissione – prevede l'utilizzo di cavità usate in passato come rifugio di guerra. L'altra metà prevede scavi nel tufo. L'uscita della metropolitana sarà in un contesto molto urbanizzato. La soluzione prevede un ingresso al centro delle scale che attualmente salgono via Telesina – che non sono storiche – che saranno collegate alla cavità.

Resta invece da risolvere il problema burocratico legato al passaggio dei tecnici che devono effettuare i sondaggi in un’area di proprietà privata, ma la questione si risolverà senza necessità di effettuare espropri e con effetti limitati per i residenti. Il Comune sta valutando la possibilità di accordi bonari con i privati. Per fare la gara bisognerà fare i progetti definitivi ed esecutivi.

Lieto: "Sarà realizzata in una cava dell'Ottocento"

L’assessora all’Urbanistica, Laura Lieto, ha affermato:

Il punto di forza del progetto sta nel fatto che la metà degli interventi si svolgeranno all'interno di un percorso sotterraneo esistente, un tunnel scavato all'interno di una cavità ottocentesca, utilizzato anche come rifugio antiaereo durante la seconda guerra mondiale. Un progetto, quindi, coerente anche con l'identità e la storia dei luoghi, come lo stesso metrò dell'arte. Non esistono inoltre rischi strutturali, come documentano i numerosi studi scientifici che riguardano la zona".

E ha aggiunto in commissione:

Per completare la connessione ed arrivare a Materdei, per realizzare il nuovo tunnel verrano utilizzate tutte le precauzioni. Quella parte del suolo di Napoli è una delle più studiate. Si tratta di una cavità di tufo che veniva usata come rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale. Tali lavori vanno completati entro il 2026. Questo progetto farà recuperare un pezzo del sottosuolo.

Acampora (Pd): "È opportunità per il Rione"

Per Gennaro Acampora, consigliere comunale Pd la nuova entrata della metro al Rione Sanità, fra Materdei e le Fontanelle «resta un obiettivo di realizzazione». «È un passo verso la riqualificazione generale del quartiere e la valorizzazione del Cimitero delle Fontanelle. Auspico un coinvolgimento delle associazioni del territorio che hanno lavorato anche quando la zona non era meta di turisti. I fondi non sono persi».