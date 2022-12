Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 7, arriva scultura colossale di Kapoor: strade chiuse a Soccavo per trasporto eccezionale Diverse strade del quartiere dell’area nord di Napoli saranno chiuse la notte tra sabato 10 e domenica 11 dicembre per trasportare l’enorme scultura.

A cura di Pierluigi Frattasi

La scultura di Kapoor che sarà trasportata sabato notte / Fanpage.it

Arriva la scultura colossale dell'artista Anish Kapoor alla stazione della metropolitana Linea 7 di Monte Sant'Angelo. Un'opera mastodontica di alluminio che sarà destinata all'ingresso della stazione metro di Soccavo. Per trasportarla sarà necessario chiudere le strade del quartiere di Soccavo per una intera notte, dalle ore 18,00 di sabato 10 dicembre alle ore 6,00 del mattino di domenica 11 dicembre prossimi.

“L'opera – spiega a Fanpage.it Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav, la società partecipata dei trasporti della Regione Campania, che finanzia la Linea 7, realizzata dalla Società Infraflegrea Progetto S.c.p.A. e per essa dalla Società Partecipazioni Italia S.p.A. – sarà posizionata all'ingresso della stazione di Soccavo. Attualmente è smontata. Sarà spostata nella notte tra sabato e domenica con un trasporto eccezionale e quindi rimontata sulla stazione”.

Piano traffico straordinario per il trasporto eccezionale: l'ordinanza

L'area di assemblaggio della scultura in viale Traiano angolo via Adriano, deve essere trasportata mediante mezzi eccezionali presso l'uscita del corridoio della Stazione Monte Sant'Angelo.

Il trasporto eccezionale, affidato alla Società Fagiolini S.p.A., sarà eseguito in assenza di transito veicolare, lungo le carreggiate principali di viale Traiano, ad eccezione degli interviali laterali che saranno utilizzati per la viabilità alternativa.

Per consentire il trasporto della scultura di Kapoor, il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano traffico. L'ordinanza prevede l'istituzione dalle ore 18:00 di sabato 10/12/2022 alle ore 6:00 di domenica 11/12/2022, di un dispositivo di circolazione temporaneo in viale Traiano per consentire un trasporto eccezionale.