“La stazione della metro Linea 6 di Arco Mirelli sarà finita entro ottobre 2021, mentre piazza della Repubblica sarà ultimata per giugno”. All'interno sono stati realizzati anche spazi per mostre e concerti. Lo assicurano gli assessori comunali Alessandra Clemente (Mobilità) e Marco Gaudini (Trasporti), che ieri hanno effettuato un sopralluogo in piazza della Repubblica e alla Riviera di Chiaia dove si trova il cantiere. “Le opere di stazione sono complete al 90 per cento – spiega l'assessore Gaudini – sono in corso le prove sugli impianti e il pre-esercizio della stessa. La fine dei lavori della stazione è programmata per ottobre 2021. L'impegno forte è di lavorare sempre di più affinché tutta la linea entri in esercizio”. “Avremo presto una nuova stazione e una nuova piazza della Repubblica – aggiunge l'assessore Clemente – per una città sempre più europea. L'obiettivo è la messa in esercizio per il prossimo autunno”.

Nella stazione anche spazi per concerti e mostre

La stazione Arco Mirelli della Linea 6 della Metropolitana di Napoli è stata progettata dall’architetto Hans Kolhoff. I lavori in piazza della Repubblica sono quasi ultimati. In questi giorni, come anticipato da Fanpage.it, si stanno eseguendo gli ultimi lavori di riasfaltatura della corsia preferenziale della Riviera di Chiaia. “La stazione Arco Mirelli – spiega l'assessore Marco Gaudini – è una straordinaria opera non solo per gli aspetti strategici relativi alla messa in esercizio della Linea 6 ma anche per il completo riassetto geometrico e la riqualificazione dell'intera area di piazza della Repubblica, della Riviera di Chiaia e di una parte della Villa Comunale. Il nuovo assetto viabilistico ha definito nuovi spazi e nuove funzioni: aree a verde, un sottopasso commerciale pedonale di collegamento con Riviera di Chiaia, padiglioni di stazione da destinare anche ad eventi culturali, mostre e concerti, stazionamento autobus, stalli Taxi, pista ciclabile, stalli di sosta auto e bici. Entro fine giugno l'intera opera sarà portata a termine”.