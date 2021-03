in foto: Riviera di Chiaia, immagine d’archivio

Nuovi lavori alla Riviera di Chiaia, dove si riasfalta la corsia preferenziale. Parte la riqualificazione anche alla Stazione Viale Augusto della metropolitana Linea 6 di Fuorigrotta, una di quelle già completate e attivate negli scorsi anni, ma vandalizzata dopo la chiusura per i lavori di ampliamento della rete metropolitana. Il cantiere riguarderà il rifacimento di una parte della carreggiata, destinata ad area di sosta. Sarà lasciata comunque libera alla circolazione una porzione di strada per 7 metri di larghezza. I lavori dureranno fino al 5 maggio prossimo.

Linea 6, alla Riviera di Chiaia riasfaltata la preferenziale

Procedono a ritmo spedito anche i lavori della Linea 6 sul versante del Lungomare. La Hitachi Spa sta completando la sistemazione delle aree di superficie della Stazione Arco Mirelli. Domani, gli assessori Alessandra Clemente (Lavori Pubblici) e Marco Gaudini (Viabilità) effettueranno un sopralluogo in piazza della Repubblica, dove i lavori della nuova rotatoria sono quasi ultimati. Qui sarà installato il monumento allo Scugnizzo napoletano restaurato, che celebra e rievoca l’insurrezione popolare di Napoli del '43 contro i nazisti. Mentre sono in via di completamento la riqualificazione delle aiuole e dei giardinetti. Il piano traffico attualmente riguarda il lato del Circolo del Tennis di piazza della Repubblica. Contemporaneamente in questi giorni sarà ripavimentata la corsia preferenziale della Riviera di Chiaia, ma non sarà necessario chiudere la strada.

Piazza Municipio, via Acton e via Cristoforo Colombo

In piazza Municipio il cantiere della metropolitana Linea 1 si è spostato attualmente sull’incrocio di via Depretis e su via Acton. I lavori proseguiranno fino al 15 aprile e prevedono la chiusura della carreggiata trasversale di piazza Municipio all’incrocio tra via Depretis e via Acton. Il cantiere poi si sposterà su via Acton fino al 15 maggio.