Metro Linea 6 di Napoli chiusa oggi 24 ottobre tutto il giorno per lavori: seconda volta in 4 giorni La metro Linea 6 chiusa oggi per manutenzione. Era già accaduto lunedì 21. Il servizio riprenderà domani regolarmente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

La metro Linea 6 di Napoli di nuovo chiusa oggi, giovedì 24 ottobre 2024, per lavori. A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, la metropolitana che collega Fuorigrotta con Chiaia è ferma provvisoriamente per un intervento di manutenzione. La linea metro avrebbe dovuto effettuare il servizio dalle ore 7,30 alle 15,00, ma questa mattina le stazioni sono rimaste chiuse, come annunciato anche dall'azienda della mobilità Anm, sui suoi canali social.

È la seconda volta che accade in 4 giorni. La metro era stata chiusa tutto il giorno lunedì 21 ottobre, sempre per consentire la manutenzione. La settimana scorsa, invece, aveva chiuso in anticipo di un paio d'ore per alcuni interventi manutentivi. Sabato 19 ottobre la Stazione Municipio ha chiuso alle 14 per il G7 della Difesa.

La Metropolitana Linea 6 di Napoli è stata inaugurata il 16 luglio scorso, dopo 11 anni di chiusura. I lavori della Linea 6 sono durati oltre 30 anni – dopo una breve parentesi di funzionamento tra il 2007 e il 2013 – e l'intera infrastruttura è costata oltre un miliardo di euro. Sono disponibili 8 stazioni (Mostra, Augusto, Lala e Mergellina, Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia, Municipio) per un percorso lungo 5,2 km. L'orario di esercizio è stato fissato ad 7,30-15,30, tutti i giorni, con tre treni, che effettuano corse ogni 13 minuti e mezzo. Si tratta solo di un orario sperimentale che il Comune di Napoli ha annunciato di voler estendere, non appena ci sarà sufficiente personale.

Per i primi mesi di funzionamento si stanno utilizzando 5 Unità di trazione ex LTR90, i vecchi treni di Italia '90. Ma dall’ estate 2025 saranno disponibili i nuovi 22 treni di 39 metri che Hitachi Rail sta realizzando. L'officina provvisoria è a Mostra, non elettrificata ed in coda alla stazione, in quanto il deposito officina di Campi Flegrei non è ancora pronto. Appena lo sarà potranno entrare in esercizio anche i nuovi treni che sono più lunghi degli attuali.